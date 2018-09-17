〈北部〉道卡斯族牽田祭「麻達走鏢」 即起報名

2018-09-17

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣後龍鎮為平埔族原住民道卡斯族的主要居住地，每年農 曆八月十五日各地民眾歡慶中秋節時，道卡斯族人則舉辦傳承千年的牽田祭，今年為讓民眾更融入道卡斯族人文化，廿二日的牽田祭麻達走鏢將開放給一百位民眾參加，即日起開始報名至廿一日截止。廿二、廿三日的新港社部落導覽小旅行則採現場報名。

新港社部落小旅行採現場報名

道卡斯族耆老表示，一年一度的牽田祭是部落重要祭典，但早年因時代變遷而中斷五十年，直至二○○二年在年輕族人與耆老的努力下，才再次恢復傳統祭典。

目前族人約有一千七百多人，多居住於苗栗縣後龍鎮新民里社區，族人為讓外界更加了解道卡斯族文化，也將部落傳統的石滬採集、Patai巴代祭祖等意象彩繪在社區牆面上。

麻達走鏢是族人成年禮象徵

道卡斯族人、中部平埔族群青年聯盟執行長王商益表示，「Mata麻達走鏢」是道卡斯族人的成年禮象徵，在祭典前由長老召集年輕族人，從造橋鄉的道卡斯族祖靈湖「大潭」跑回部落，冠軍者會被視為家族的榮耀，並且冠上鹿角帽，近來也吸引許多年輕女性族人回家參賽。

今年的牽田祭將於新民里紫雲宮前廣場舉辦，除了夜晚的傳統祭典，另外還有藺草編、竹編技藝及古文物展示，並且開放一百位民眾與族人參與麻達走鏢賽，即日起開始報名至廿一日截止，額滿為止；此外現場也可報名參加部落導覽小旅行，讓民眾體驗道卡斯族的傳統文化魅力。