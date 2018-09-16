〈台北都會〉蘇貞昌批施政拖拉 侯友宜指依進度做

2018-09-16

〔記者翁聿煌、葉冠妤、何玉華／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌昨天成立永和區競選總部、後援會及旅北同鄉後援會總會，晚間連趕多場活動，他還難得唱了多首歌曲。國民黨新北市長參選人侯友宜參加「運動ｉ台灣—觀摩表演大賽」、「創業食刻foodbiz」食創家活動，暢談新北運動健康的政績及成立「食創家俱樂部」的構想。

蘇貞昌永和區競選總部暨後援會成立，四千多名支持者到場；針對永和區有很多三、四十年以上老舊建築，他表示，市府施政拖拉，「換人做比較快」，要用蓋雙和醫院的執行力建設永和、改變新北，並提出專用垃圾袋降價、擴大補助老人假牙、交通建設如期完工、向中央爭取預算蓋停車場等。

對於競選團隊頻繁使用網路直播，蘇貞昌說，直播是直接面對選民，才是尊重、誠意，「不是自己對自己的政策講不清楚，還要靠幕僚用事後的新聞稿來補全」。

蘇貞昌昨也成立新北市旅北同鄉後援會總會，現場五千人合唱「快樂的出帆」，他說，當選後要續推雲林日、彰化日等。

侯友宜昨天參加「運動ｉ台灣」觀摩表演，他說，七年多來推動「全民動健康」，新北市有規律運動者佔三成五，比例是六都第一。

蘇貞昌陣營的宣傳造勢頻用網路直播，侯友宜說，他的競選團隊已經在做了，未來會選擇重點的場次繼續直播；對於蘇批評市府施政拖拉，侯說，三環三線都按進度施工，「老縣長坐在他違法（未申請消安與竣工）的辦公室，窗戶打開就看到了！」「他（蘇貞昌）應該看得到，但他看到的跟他講的都不一樣！」

侯友宜昨也表示將成立「食創家俱樂部」幫助消費者掌握食材品質、成分資訊，讓創業不再單打獨鬥。