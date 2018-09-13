〈台北都會〉退休公教場館優惠取消又恢復 柯自打臉

2018-09-13

〔記者郭安家、沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲推「台北市政府加強照護關懷退休人員推動方案」，除釋出五萬個兼職機會，讓退休公教「兼職打工」外，台北市人事處昨天赴議會民進黨團進行報告，表示還要提供退休公教人員優惠或免費使用台北市政府所轄四十八處場館、運動中心、游泳池。諷刺的是，柯二○一六年已取消市府場館公教（含退休公教）半價優惠等非法定補助，如今復辟舊政策，無疑自打臉。

48場館、運動中心、游泳池享優惠或免費

副市長鄧家基、人事處昨中午赴議會民進黨團報告「加強照護關懷退休人員方案」，並指北市場館設施將提供退休人員優惠免費措施，針對市府自營的場館，將函告統一規範票價優惠措施，例如士林官邸正館、天母網球場、景美游泳池；由廠商經營的運動中心等場館，一樣納入票價優惠或免費。人事處說，難以評估政策何時上路，要看各界反應。

梁文傑：於法無據取消 現又恢復很奇怪

台北市議員梁文傑表示，民進黨議員早於前市長郝龍斌時代質疑，市府各場館諸如北美館、市立動物園運動中心、公辦游泳池等，還存有公教半價或全票優惠，是於法無據，因「兒少法」、「老人福利法」等現有法令僅給予兒童、六十五歲以上長者優惠；而柯文哲兩年前也照民進黨建議取消優惠，如今柯又恢復政策，是很奇怪的事情。

人事處：屬非法定福利 基於照顧給優惠

人事處表示，這是屬於非法定補助的社會福利，但基於照顧退休人員，給予優惠。六十五歲以上退休公務員約有四萬餘人，本來就可依「老人福利法」獲得半價優惠，未來可獲優惠或免費；另有一萬六三八六位、五十五至六十五歲的退休人員，一樣享新優惠或免費。至於優惠票由運動中心委外經營廠商或市府吸收？則待進一步討論。

議會民進黨團總召李慶鋒則說，柯文哲過去常批評重陽敬老禮金是「非法定福利、於法無據」，市府可以再討論一下是否要推退休人員非法定場館優惠，還是要推此政策打臉市長。

簡舒培：退休兼職本就有 重新包裝騙票

另外，各界質疑搶攻公教選票，柯文哲昨受訪時僅說，對市長來說，不管藍綠都是市民，該做的還是要做，至於該計畫釋出五萬餘兼職工，只是整理目前工作，有個平台讓他們比較容易找（兼職），市府沒多編列預算，一樣在公平基礎上競爭。

但北市議員簡舒培指出，兼職工所需人次最多單位是教育局，達四．二九萬餘次、預估經費八千餘萬元，占近一半的總預算；但依現行規定，學校教師如有空缺，本來就會找退休教師等支援教學，市府還把現行措施「重新包裝」成關懷退休人員方案，根本就是騙票！