〈北部〉事多責任重 竹竹苗選務人員缺很大

2018-09-13

〔記者黃美珠、洪美秀、張勳騰／綜合報導〕新竹縣十一月底的五合一選舉加上公投，選務工作龐大且責任沈重，以致選務人員乏人問津。全縣四○四個投開票所，至少需要五○五○位工作人員，但現在只招募到約六成的人力，還需一千人，縣選委會緊張到早在上個月就於網路公告徵人應戰。

新竹縣市都還缺至少千人

此外，新竹市的三合一選舉加上公投，轄內三區共設二九九個投開票所，總共需要三千九百名開票所工作人員，截至上週為止，僅招募二五一一人，約佔六成四。

不算公投 苗縣缺逾兩千人

苗栗縣則共有四百七十個投開票所，選務人員需七千人，若同時辦理公投人數需再增二千八百人，目前不含公投部份尚缺二千多位選務人員。

新竹縣選委會表示，選罷法規定投開票所的「管理員」必須半數以上是現任公教人員，縣長兼主委邱鏡淳指示縣府教育處督促所轄國中小學教職員協助，又指示縣府人事處協調縣府同仁及所轄員工踴躍報名。

縣選委會表示，新竹縣這次總共有四○四個投開票所，比上一次選舉增加了十九個。主要成長在竹北市，一舉將新設九所；另外新豐鄉也成長迅速，將新增六個；其次竹東、新埔、芎林、以及尖石各將增加一個。

縣選委會表示，五合一選舉新竹縣每個投開票所須配置人力是十四．五人，扣掉一名警衛、三名將交由三大政黨推薦的監察員，剩下需對外招募的人力是十．五人。

而因應公投，投開票所內須另配置四個管理員和兩個監察員處理公投投開票作業，至少要有兩人是現任公教人員，所以每個投開票所大約需要十六．五個工作人員。

將優先招募現任公教人員

因此縣選委會以十二．五人計算，得出需要五○五○個工作人員的人力需求，且以現任公教人員為優先招募對象。

苗栗縣選委會代理主委張錦榮指出，目前不含公投部份，尚缺二千多位選務人員，將透過苗栗縣政府縣務會議通過，函文縣內所屬機關及學校，請公教人員能踴躍參與選務工作，至於再增加公投部分，若實在找不到人，會請各投開票所選務人員相互支援。