〈北部〉竹南所會互槓 改善道路添變數

2018-09-13

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮公所為改善市區道路品質，今年四月獲得內政部營建署前瞻經費補助三千四百多萬，然而公所五月致函竹南鎮民代表會請求同意墊付配合款，但卻被擱置三個月才通過，使作業期程大為壓縮，尤其適逢下半年各縣市都在趕工執行計畫，公所擔心廠商分身乏術無力投標，若拖到明年前瞻經費恐被縮水，該工程將再添變數。

竹南鎮代會主席方進興表示，公所不尊重代表會，鎮長康世明始終未清楚說明計畫內容，而代表們有監督之責，「並非每一筆中央撥給的經費，都得無條件蓋章通過」，代表會經討論後，同意有條件通過墊付，要求公所須召開地方說明會。

竹南鎮市區道路多處破損坑疤，公所透過苗栗縣政府向內政部營建署爭取三千四百多萬前瞻經費，針對博愛街、民族路、延平路、華東街、民治街、環市路一段等約三公里長路段進行品質改善，公所須給付四百餘萬地方配合款。

公所︰墊付案擱置 年底前動工難度大

竹南鎮公所表示，四月底獲補助後，五月十七日即致函代表會請求墊付，但至八月廿七日才通過，近期能啟動設計、發包等程序，但照原規劃年底前動工「難度很大」，憂明年前瞻預算恐縮水，屆時工程將添變數。

鎮代會︰有條件同意 統整民意才能做

方進興強調，公所未善盡溝通之責，又恐在此事轉移焦點大作文章，故有條件方式同意墊付。方重批康世明勿「得了便宜又賣乖」，須召開說明會統整鎮民意見才能執行。

康世明則指出，公所至少三度向代表會致函促請通過，也曾在會期中說明內容，甚至找上縣長徐耀昌協助疏通，但代表會卻無理由擱置，導致工程延宕，公所有義務向大眾說明。