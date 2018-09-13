〈中部〉中市登革熱延燒 醫院爆發職場傳染

2018-09-13

〔記者蔡淑媛、歐素美／台中報導〕台中市慈濟醫院爆發登革熱職場傳染，一名護理師與印尼看護近日發病，初步研判感染源是醫院外圍的造景水池，病媒蚊指數為三至四級，積水容器有病媒蚊陽性孳生源，院方進行院內接觸者疫調，目前未發現疑似登革熱症狀。

1護理師、1外籍看護確診

台中市昨天公佈新增三名確診病例，其中，慈濟醫院四十歲護理師與在院內看護阿嬤的廿九歲外籍看護，分別住在豐原鐮村里與大雅雅楓里，兩人工作地點都在醫療大樓，但分屬不同樓層，在四日與八日出現發燒症狀，直到九日及十日病情未改善，再度就醫快篩確診，目前住院治療；另一名新增個案為大里區祥興里的六十歲男性，也住院中。

院外造景水池發現孳生源

衛生局指出，經疫情調查分析，豐原區及大雅區個案為某醫院護理師及該院外籍看護，初步研判感染地為醫院外圍園區，院方前日已進行院區外圍緊急噴藥，昨日進行大樓內部化學防治，並配合衛生局清除孳生源、疫調，預定今日由市府團隊派員執行戶外熱霧及殘效化學防治，確保效果及持久性。

新增個案工作地及居住地潭子、豐原、大雅，之前都未傳出登革熱病例，衛生局代理局長陳南松表示，醫院人來人往，可能有隱性感染者，未發病或症狀輕微造成傳染，園外景觀水池也發現孳生源，由於醫護及病人、家屬都可能經過，需進一步防疫、監控。

台中慈濟醫院說，疾管局研判感染源是醫院戶外環境，該護理師每天到停車場停放機車，印尼看護到院前也會經戶外區域，患者可能因而感染，屬職場感染；因院內皆保持廿六度恆溫，爆發登革熱院內感染機會不大，院方已清除戶外盆栽及積水容器等。