〈中部〉治水論戰 黃敏惠較長短 涂醒哲比暢通

2018-09-13

〔記者王善嬿／嘉市報導〕尋求連任的民進黨嘉義市長涂醒哲最近積極宣揚治水政績，競爭對手國民黨市長參選人黃敏惠昨在臉書直播中談九年任內治水，建置十二公里長的雨水下水道等工程，批涂任內雨水下水道只建置一公里，「做一分、講十分，只靠一張嘴巴」，涂受訪時反擊，「如雨水下水道長度是良方，為何黃任內還是發生淹水災情？」涂強調，嘉市經過八二三水災考驗，顯示雨水下水道清淤有成。

涂︰上任3年清除淤泥約2萬噸

涂醒哲說，嘉市在二○一四年六月發生近年來較大的淹水災情，當時是黃敏惠任內，市民還記憶猶新；在沒有雨水下水道的地方，應要建置雨水下水道，但如果下水道淤積堵塞，再蓋新下水道，水還是難以排出去，所以他上任三年多來持續清淤，至今清了七十八處雨水下水道，淤泥量約兩萬公噸，歷經五次豪雨，市區都沒有嚴重淹水災情，顯示嘉市治水已見成效。

黃︰9年任內建置12公里雨水道

「山竹」颱風來勢洶洶，再度考驗嘉市治水成效。黃敏惠昨表示，根據主計總處統計，嘉市二○○五年雨水下水道長度為七十六公里，二○一四年增加至約八十八公里，二○一七年再增為約八十九公里，她九年市長任內就做了十二公里，蔡英文總統日前曾稱涂醒哲治水有功、「憨慢」宣傳，但數據會說話，淹水無法百分百解決，都是歷任市長，一棒接一棒，棒棒做好才可解決，她有治水經驗，未來會做得更好。

蕭淑麗︰應與河川一起整治檢討

至於另一位競選對手，無黨籍市長參選人、市議長蕭淑麗則回應，治水不該是頭痛醫頭、腳痛醫腳，也不是疏濬或清淤可解決的，而應連同河川整治一起全盤檢討。