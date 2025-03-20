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    端午連假離島航班機票 3/24上午9時開搶

    2025年端午連假澎金馬3離島航線機票3月24日開訂。圖為澎湖機場。（資料照）

    2025年端午連假澎金馬3離島航線機票3月24日開訂。圖為澎湖機場。（資料照）

    2025/03/20 11:51

    〔記者蔡昀容／台北報導〕針對2025年端午節連假，離島管制航線澎湖、金門、馬祖提供1178架次、10萬2363個座位，民用航空局表示，下週一（3月24日）上午9時起開放訂位。

    今年端午節假期5月30日至6月1日為期3天，民航局規劃航空疏運期，將連假前、後一天納入，5月29日至6月2日共計5天。

    民航局指出，端午節連假仍以澎湖、金門及馬祖等離島航線為疏運重點，各航空公司依據市場需求規劃航班。

    5天疏運期間各航線的運能，澎湖航線666架次、5萬9228個座位數；金門航線382架次、3萬4260個座位數；馬祖航線130架次、8875個座位數；上述3離島航線（不含澎湖—金門航線）共提供1178架次、10萬2363個座位。

    民航局提醒旅客，此次端午節連假，於尖峰時段5月29日至5月31日台灣出發往離島方向，以及5月31日至6月2日離島出發往台灣方向的機票，均加註「限當日當班次」、「逾期作廢」使用限制，以使有限空運資源獲得更有效的利用。旅客如因故無法搭乘原定航班時，務必在航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票。

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