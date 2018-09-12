〈南部〉全國首例 78歲婦確診登革熱第四型

2018-09-12

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市十日晚間確診今年首例本土登革熱病例，南市衛生局長陳怡表示，台南今年第一例第四型本土登革熱，也是全國本土登革熱第四型的首例。病例發生地南區區公所昨天上午已成立指揮中心，結合疾管署與南市登革熱防治中心擬訂相關防治措施，希望儘快找出感染源及接觸者，加強環境孳生源清除，避免疫情擴散。

患者無出國史 公所12日消毒

南市登革熱防治中心主任陳怡表示，南區明亮里出現今年台南登革熱第一例確診本土病例，該病例為七十八歲女性、無出國旅遊史，也無其他縣市活動史，患者九月八日開始發燒，九日感覺全身無力，當天下午到醫院急診就醫，流感快篩陰性、登革熱NS1快篩陰性，登革熱防治中心十日上午接獲醫院通報，將檢體送驗，當晚確診，基因型別為登革熱第四型。

防治中心籲請南區明亮里民眾加強「巡、倒、清、刷」及防蚊措施，也請周圍醫療院所提高警覺並加強通報。

南區區公所昨開設三級指揮中心、召開防疫會議，將於十二日上午進行病例鄰近區域戶內外化學防治，擴大孳生源清除、周圍診所發燒症狀就醫民眾追蹤、擴大採血、掃蚊及插立警示紅旗等，也請民眾配合防治，落實居家戶內外孳生源清除。

查獲孑孓最高罰1萬5千元

陳怡強調，市府依傳染病防治法，請公私場所所有人、管理人或使用人主動清除病媒蚊孳生源，市府會派員嚴格巡查，查獲孳生源孑孓立刻告發，開罰三千至一萬五千元，無任何限期改善空間，提醒市民勿心存僥倖。

南市在二○一五年爆發登革熱高峰期，本土病例有二萬二千多例、一一二人死亡，此後市府全力防治、科技防疫，二○一六年本土病例十例、二○一七年更達成零本土病例目標；今年迄今出現首例本土病例，境外移入病例今年累計十三例。