〈南部〉麻豆文旦沒泡水 台南市長、議員促銷

2018-09-12

〔記者蔡文居／台南報導〕八二二台南水災，外界傳播麻豆文旦泡水的謠言，市議員郭秀珠昨在總質詢時澄清，還與代理市長李孟諺一起推銷麻豆文旦，他們強調，台南麻豆文旦未泡水，品質全國第一。

柚農：果園積水一天就消退

種文旦四十多年、麻豆第三果樹產銷班長王明杞表示，文旦園積水，大多一天就消退，只要果實未泡水，柚園即使泡水七天也沒關係，文旦樹特性雖然會「吸水」，但也會「吐水」，大雨積水對文旦的植株生育、甜度及產量影響不大。

隨著中秋節接近，麻豆文旦的詢問度愈來愈高，不少麻豆文旦園甚至被包園買走，而日前麻豆文旦節活動，買氣更是搶搶滾，公所呼籲消費者買麻豆文旦要趁早，慢來就買不到。

南市農業局指出，台南市種植文旦約一千公頃，年產值超過十五億元，麻豆文旦栽種面積八百廿八公頃、全台第一，品質甜度和風味最佳，今年一箱十台斤裝價格多在七百元左右。

郭秀珠昨天帶著麻豆文旦到議事廳，請市長李孟諺及局處首長一起促銷麻豆文旦。郭秀珠強調，麻豆文旦都是老欉的文旦樹，沒泡過水，多汁香甜，呼籲消費者不要聽信文旦泡水謠言，如果有買到爛掉的文旦，可以一顆換二顆。

李孟諺：淹水多在養殖區

市長李孟諺則表示，麻豆文旦是全國品質最好的文旦，也是全國文旦的「代言人」，有人擔心是否會受水災影響，其實八二二麻豆淹水區六個里都非文旦種植區，而是以養殖為主，麻豆文旦品質不受影響，消費者可以放心購買，不要輕信謠言。

市議長賴美惠也力挺，並請列席的代理市長李孟諺及官員們手拿麻豆文旦協助促銷。