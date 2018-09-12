〈北部〉國中才學 高一跆拳正妹金豔國際

2018-09-12

〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣立湖口高中高一女生吳佳蓉身材高䠷、外型亮眼，國中才學習跆拳道，短短一年就在全國賽中摘金，征戰世界體壇獲佳績，上個月又接連從韓國和中國抱回兩座金盃，她說跆拳道讓她找到自己，這是她力拚的動力。

教練張添煜說，吳佳蓉由阿公帶大，在隔代教養的環境中，讓她比同齡高一女生獨立、成熟，而不怕吃苦的人格特質，是她能在體壇頭角崢嶸的關鍵。

張添煜說，吳佳蓉其實學跆拳道起步得非常晚，國一下學期才接觸，但在國二下就摘下二○一七年的全國青少年跆拳道錦標賽五十九公斤級冠軍。緊接著國三下學期又在當年的全國中等學校跆拳道錦標賽五十九公斤級奪冠。接著在二○一八青年奧運會資格賽暨世界中學生運動會國家代表隊選拔賽六十三公斤級以上摘金。

他說，吳佳蓉能在短期間內有如此表現，除了一七六公分傲人的身高，有利阻絕對手近身外，她犧牲玩樂時間，連假日也不忘自主加強訓練，平均每天練習長達五小時、甚至更多。

吳佳蓉則直言，她對學業不擅長，因喜歡運動，曾是田徑選手，後來練習了跆拳道，在教練、師長等的指導下，她看到了自己的長處。

今年八月，她先在韓國金雲龍盃國際跆拳道錦標賽抱回金盃，接著飛往中國上海，又拿下上海市沸點盃跆拳道公開賽金牌，接連獲得佳績，讓師長、同學們都相當引以為傲。