〈中部〉彰化C級巷弄長照站 達125處

2018-09-12

〔記者張聰秋／彰化報導〕專為長者設計的彰化縣「C級」巷弄長照站據點，全縣已一百廿五處，離目標一百四十處就剩「最後一哩路」。其中，九處C+巷弄長照站，額外提供長照喘息計畫中的臨托服務，站配置一名照護服務員，通過失能評估的長者，可由專人代為臨托照護，以此減輕民眾長期照護失能長者的精神壓力。

這九處C+巷弄長照站，各是彰化縣私立希望社會福利慈善事業基金會、弘道老人福利基金會、彰化基督教醫院員基醫院、社頭鄉湳底社區發展協會、老五老基金會、永安診所、彰化基督教醫院二基醫院（大城鄉老人文康中心）、黃建成診所、慈光護理之家。

9處C+等級 提供喘息臨托服務

衛生局秘書蕭惠玲說，全縣長照站多數設在社區發展協會、關懷據點，以及診所、教會等等，每處長照站衛生局補助購買健身器材、食材費用，C+等級多了長照喘息服務，配置照護服務員，有需要民眾可就近到長照站申請。

長照科表示，全縣現有廿二處9家C+巷弄長照站，到目前已經有九處是臨托簽約的單位，這九處都有照護服務員，只要失能長者經評定符合臨托資格，失能長者的家屬就能就近到這九處申請臨托服務。

第一百廿五處巷弄長照站，昨在彰化市賴政光耳鼻喉科診所成立，該長照站附設有健身器材的不老健身房，由專業運動指導員提供每週二小時，為期十二週的肌力訓練，同時還有中餐共餐、健康促進活動、紓壓保健課程，服務多元。