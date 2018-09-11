〈台北都會〉治水破功不道歉 議員批柯睜眼說瞎話

2018-09-11

時雨量低於78毫米照樣淹

〔記者郭安家、鍾泓良／台北報導〕市長柯文哲誇口「時雨量七十八毫米以下不會淹水」，但九月八日豪大雨，全市有四個行政區時雨量低於七十八毫米，約五十個路段淹水；昨議會市政總質詢，國民黨、民進黨市議員都批評柯睜眼說瞎話、是否對治水破功道歉？柯回應，會檢討做不好的地方，下週六颱風恐會來，一週內清掉淹水堵塞處。工務局長彭振聲承諾，近兩天公告一千兩百處易淹水潛在區。

柯：會檢討做不好的地方

市議員王鴻薇、徐弘庭上午先開記者會指責市府，指市府列管五十五處易淹水路段，這次全市淹水路段卻多達二一三處，其中還有約五十個路段時雨量未超過七十八毫米，市府一律推給極端氣候。現場的水利處官員坦言，當天北投、中山、大同、萬華區的時雨量未超過七十八毫米；王進一步比對發現，這四區當天就有五十處淹水。

王鴻薇也質疑，北市人行道總面積二五○萬平方公尺，至今透水鋪面僅完成十萬三千六百平方公尺，鋪設比例僅四％，速度緩慢。

颱風恐至 一週清完堵塞處

下午市政總質詢，徐弘庭再批，依政府淹水模擬圖，許多未標示可能淹水的地方都淹了，中正紀念堂變成中正紀念湖，忠孝東路四段直接變成水道，質疑中間是否有人禍問題？對此，彭振聲解釋，有些地區出現部分強降雨，十分鐘下了十毫米，造成排水不及而淹水；他承諾，近兩天將公告一千兩百處易淹水潛在區。柯文哲則答腔，有淹水區就會做紀錄，事後會做檢討報告。

將公告1200處易淹水潛在區

稍後，市議員張茂楠也質詢，指小巨蛋去年淹水，今年才改善排水系統，如今第二度淹水。彭振聲回應，小巨蛋積水原因包含雨量很大、地勢、排水系統等問題，已要求水利處改善現場排水系統。柯文哲則說，目前治水規格是每小時七十八毫米以下不應該淹水，如果還有淹水，系統上要檢討，水溝塞住、連接管路沒有弄好，都要去處理。

不過，張茂楠追問柯文哲要不要對市府治水破功道歉？柯文哲回應，沒有啦！會去檢討做不好的地方，下週六颱風可能會來，市府一週內清掉淹水、水溝塞住的地方。

議員批市府推給極端氣候

水利處表示，市府已擬定中長期計畫提升北市防洪標準，由於地下管線密集，很難在高度開發的市區再加寬、加大，但仍會找有限空間設置滯洪池及儲流管，讓雨水不要全部一次進入排水系統內。水利處說，短期內面對極端氣候還是會淹水，因此針對容易淹水的區域都有補助民眾架設防水閘門。