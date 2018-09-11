〈台北都會〉拚觀光 板橋—金瓜石快速公車上路

2018-09-11

平均省20至30分鐘車程

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市瑞芳區的水湳洞、金瓜石、九份被稱為「水金九」，是熱門的旅遊景點，近年國際觀光客以倍數成長，光是九份去年就創下約八百萬的觀光人次，但當地聯外公共運輸仍不普及；市府與台北汽車客運合作，闢駛「965板橋—金瓜石」快速公車，昨天起通車營運，可由板橋區或台北市區直達瑞芳地區，平均節省二十至三十分鐘的車程時間並促進觀光，預估每月可載運三萬名旅客人次。

捷運府中站發車 共設26站

台北客運董事長李博文指出，「965板橋—金瓜石」快速公車路線，由板橋區的捷運府中站發車，經縣民大道、華翠大橋、台北市艋舺大道、中華路、北市市民大道高架橋、國道一號、台六十二線快速道路後，抵達瑞芳、九份與金瓜石地區，沿途有捷運府中站（板橋府中路）、板橋公車站、萬華車站、捷運西門站、中華路北站、捷運北門站、瑞芳火車站、九份老街與金瓜石（黃金博物館）等二十六個站位。

他表示，965快速公車的單趟行車時間約八十分鐘，採雙向對開，發車時間在平日是上午六點至晚上九點，假日從上午七點至晚上九點，平日有五十八班次、假日增加為七十二班次，班距在平日的尖峰時間是三十至四十分鐘、離峰是四十至六十分鐘，例假日是三十至四十分鐘一班，通車初期以固定時刻表發車。

收費分一段及六段票兩種

「965板橋—金瓜石」的收費方式分為一段票十五元及六段票九十元兩種，舉例而言，上、下車的地點同在新北市、台北市境內（不上高速公路），都是一段票，但從新北市或台北市經高速公路抵達瑞芳或九份，一律為六段票。

新北市府交通局長王聲威表示，以往從板橋到九份的遊客，或從瑞芳到台北市的學生及上班族，無論搭乘客運或火車皆須轉乘公車，至少需耗時九十至一二○分鐘，965快速公車開通後，瑞芳民眾只要約六十分鐘即可抵達台北市西門町或機場捷運線A1站（台北車站），八十分鐘可至板橋，直達車上的乘客皆有座位，民眾可持雙北一二八○元的月票搭乘，並享有公車、捷運雙向轉乘的優惠，便利商店i-bon發售一日券一八○元，不限次數上下車「搭到飽」，民眾也可在新北市跳蛙公車APP預約指定座位。

服務老外 跑馬燈多語服務

台北客運總經理李建文說，965快速公車配備3C充電插座、4G Wi-Fi免費上網、液晶電視及防止司機打瞌睡的智慧裝置，車輛也有行李箱、人體工學豪華座椅，為了服務國際觀光客，車頭的LED跑馬燈與宣傳摺頁有中、英、日、韓多國語言服務。