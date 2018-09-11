〈北部〉新竹市寶山路調撥車道 成效佳續執行

2018-09-11

去年7月實施 改善車流 事故減少

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市府交通處去年七月底實施寶山路往竹科園區調撥車道建置計畫，實施一年多來，用路人已習慣寶山路上班時段「三進一出」的車流狀況，透過大數據分析，確實達到改善園區通勤狀況及車輛分流目的，時速也從卅三公里提升到四十公里，交通事故則減少七十九％，確定會持續實施「調撥車道」計畫。

新竹市府交通處去年七月實施「寶山路段調撥車道建置計畫」，依監測系統大數據資料顯示，累積eTag數據已有兩百卅二萬筆，平均旅行速率是每小時四十公里，進園區車輛不含機車上午尖峰約每日七千六百台；進市區車輛不含機車上午尖峰約每日兩千五百台，但車輛速率已從時速卅三公里提升到四十公里，平均通行車流量從計畫實施前的一小時三千零廿三輛增加廿五．七％到三千八百輛，已提升寶山路通勤流量。

交通處表示，寶山調撥車道計畫是週一到週五，每天上午七點到九點的交通尖峰時段，將寶山路往園區方向「二進二出」調整為「三進一出」車道，除提升五十％道路容量及一．五倍疏解率，也盼降低通行時間、減少壅塞，實施超過一年多，用路人已逐漸習慣，而寶山路段全年的交通事故從一百卅件降到廿七件，大幅減少七十九％，機車事故更降低達八十％。