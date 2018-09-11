〈中部〉10處在地特色小花海 陸續完工迎花博

2018-09-11

〔記者張菁雅、張軒哲／台中報導〕為迎接花博，建設局規劃十處具在地特色的小花海，目前已完成東區、烏日、南區、后里及東勢等五處，其餘近期陸續完工。花博外埔園區也完成上萬株植株種植，園區一片綠意盎然，準備好迎賓。

建設局表示，東區早期為兵營駐紮，演變為兵仔市及果菜市場，市府利用花海及裝置藝術呈現在地演進歷程，並以「綻曳」音同「戰役」的概念，象徵戰地重生；而裝置藝術「希望之樹」的造型，象徵從鏽蝕的樹木中長出綠色的希望枝椏，花海則以迷彩形狀及大地色彩搭配，利用高低不同植栽組合，創造出虛實的空間延伸感與繽紛瑰麗的地景花海。

烏日自治公園福鱗花海 象徵福臨

烏日區自治公園的「福鱗花海」以穿山甲鱗片造型為主，取其諧音「臨」，代表福臨、財臨等吉祥寓意，分別於入口處及花海內擺設不同造型的穿山甲綠雕，並於鱗片噴繪金色，更強調福臨的象徵。

建設局長黃玉霖表示，兩處花海區占地約兩公頃，栽植近四十種的多年生植栽，數量高達九千六百餘株，有紫色、粉紅色、黃綠紅等不同色系的花卉，超吸睛，可讓民眾享受被花海簇擁的氛圍。

10處小花海 做為花博展區前哨站

十處小花海中，東區、烏日、南區、后里及東勢等五處已完成，太平、霧峰、大里、清水、大甲等五處近期將陸續完工，做為迎接花博三大展區的前哨站。

另外，花博外埔園區細部植栽工程去年八月開工至今已屆滿一年，園區灌木、爬藤及地被植物已完成上萬株植株種植，綠意盎然，花海於攀果花廊旁，由暖色系草花，紅、粉及橙色等不同草花構成曲線面狀花海，以色彩繽紛的花毯迎賓。

「樂農館」外的生態池水生植栽，包括大木賊、睡蓮、紫蠟燭、大王蓮、菱角、荷花、台灣萍蓬草，以及分布於入口無患子花道，包括小百日草、天使花、夏菫、孔雀菊、羽狀雞冠、萬壽菊等草花，已於八月卅一日前完成分區種植，讓外埔園區從荒地化身為公園，繽紛多采。