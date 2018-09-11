〈中部〉民雄大排堤高不足害淹 地方促改善

2018-09-11

縣府︰將加高護岸 協調設「倒伏堰」

〔記者曾迺強／民雄報導〕嘉義縣民雄鄉於「八二三水災」期間，多處村落與道路積、淹水，國道一號民雄交流道下涵洞區、市區的民雄車行地下道分傳人車受困，民怨衝天；縣府水利處長林谷樺說，民雄交流道下涵洞區淹水主因是外水太多、民雄大排堤頂高度不足，將加高護岸並協調嘉南農田水利會設置「倒伏堰」，避免溢流的外水流到低窪處。

中和村長何石生說，交流道下方排水溝前年拓寬，號稱時雨量六十毫米以下不淹水，但那晚的時雨量破百毫米；菁埔村長何明春也說，兩年前要求縣府在縣道一六四線、鄉道嘉七十七線路口增設排水箱涵未果，這次水漫村內五十戶共兩天，比五年前的康芮颱風災情還慘。

民雄鄉養豬業者郭嘉育前晚在臉書「民雄大小事」發動連署，直指民雄大排南側堤高不足導致溢堤等問題，讓交流道附近淹水，要求相關單位改善，迄今上百網友按讚、分享。

參選下屆縣議員的鄉民代表林淑完表示，地下道、交流道下淹水已非新聞，這次更水漫東湖村、福樂村埤角等地，影響數千戶居民，區域排水系統應再檢討，否則縣府、公所治水政績破功；議員林于玲認為，社溝中排匯入民雄大排處雖設防洪閘門，但遇豪大雨就淹水的場景一再上演，必須改善。

至於民雄地下道當晚淹成游泳池，民雄鄉第一公有零售市場外道路兩側水溝被攤販或店家蓋隔板當營業空間，豪大雨期間未移除而傳災情，林于玲質疑，公所未在地下道淹水第一時間派員封閉通行，平日也未整頓市場周邊亂象，難辭其咎。

鄉長︰豐收大排溢堤 與縣府研議改善

民雄鄉長何嘉恒回應，瞬間強降雨讓地下道附近的豐收大排溢堤，市區雨水無法排出，將與縣府研議改善，民雄市場外違規攤販、水溝被蓋隔板等問題的處理則暫無時間表。