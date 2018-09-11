〈中部〉福林路中段拓寬開工 12月完成

2018-09-11

前後段均30米 中段縮至5米多

〔記者張菁雅／台中報導〕西屯區福林路前、後段均為卅公尺寬，福科路至西屯路段路寬卻僅有五至六公尺，交通尖峰時間常造成瓶頸，地方爭取十多年，拓寬工程終於在十日動土，預計十二月完工。市長林佳龍表示，福林路未來緊鄰捷運藍線行經路線，市府預作準備先行拓寬，完工後可有效紓解來往車潮，提升當地交通便利性。

造成交通瓶頸 上下班時間壅塞

福林路可從台灣大道通往中科園區至大雅區，成為許多中科上班族、大型物流車進出路線，但在福科路至西屯路段路寬從卅公尺縮減為五、六公尺，上下班時間造成交通壅塞，讓行經該路段的民眾相當困擾。

短短122公尺 市府以2億多徵收

林佳龍說，西屯區因為交通便利，人口快速增加，道路沒有打通或拓寬，會阻礙地方發展，其中，福林路自西屯路至福科路段，雖然只有短短一百廿二公尺，但十多年來一直無法拓寬，原因是這幾年土地按市價徵收，動輒上億元，是市庫一大負擔。

林佳龍指出，福林路未來將緊鄰捷運藍線行經路線，市府認為拓寬工程有其重要性與急迫性，因此編列預算二億二千九百六十三萬元，原本預計明年三月完工，他希望縮短工期，在今年十二月完工；而旁邊的福科國中，市府也會儘速開闢通學步道。

原雙向各一車道 拓寬為各3車道

建設局長黃玉霖表示，福林路拓寬工程用地費達二億二千三百一十三萬元，工程費六百五十萬元，拓寬後，從雙向單車道增為三車道，共有六車道。