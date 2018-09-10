〈北部〉田菁當綠肥 臭得像豬屎味

2018-09-10

減少刺鼻味 避免泡水分解

〔記者張議晨／宜蘭報導〕「怎麼那麼臭！」宜蘭農民在稻田休耕期間會撒上田菁培養地力，但耕鋤後的田菁，若在水田分解，再經烈日曝曬，常散發陣陣阿摩尼亞刺鼻味，壯圍鄉新南村長葉慶文接獲許多人投訴，抱怨影響生活品質；農糧署建議農民耕鋤時維持土壤濕潤即可，避免田菁泡水分解出刺鼻味。

宜蘭一期稻作在六、七月間收割，下半年休耕期間，農民撒田菁當綠肥，請領每公頃四萬五千元休耕補助，並藉此培養地力。

田菁長至一公尺高度，就動用機具耕鋤，前陣子宜蘭豔陽高照，耕鋤後的田菁在水田發酵，發出濃濃阿摩尼亞味，紅褐色臭水從農田流入溝渠，聞到的人不禁做嘔抱怨。

葉慶文說，村民向他投訴，住家附近沒有養豬場，為何有豬屎味？到田間巡視，才知是田菁惹的禍，被當成綠肥的田菁，成長階段容易引來斜紋夜盜蟲，泡水後曬太陽，則散發出類似阿摩尼亞及豬屎臭味。

葉慶文認為，田菁長到木質化後翻耕，才能滋養土壤，但長得太高太硬，機器無法翻耕，農民多選在一公尺高時耕鋤，此時尚未木質化，對於增加地力沒有幫助。

農糧署解釋，宜蘭農民習慣在耕鋤田菁後引水入田以防長草，近期宜蘭豔陽高照，田菁發酵速度加快，散發刺鼻臭味，耕鋤時只要保持田區濕潤，避免泡水發酵便能減少刺鼻味道。