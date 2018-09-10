〈北部〉6年整治區域排水50公里 茄苳溪畔里長：安心不少

2018-09-10

2012超大豪雨 淹水160公頃

〔記者李容萍／桃園報導〕近兩週來全台各地紛紛降下豪大雨、造成淹水，民眾聞水色變。二○一二年六月十一日桃園市降下超大豪雨，因降雨時間集中，帶來的洪峰流量遠超出河道排洪能力，淹水面積高達一百六十公頃，影響蘆竹、桃園、八德等區，市府水務局為此勘選優先治理河段及地區，提報「流域綜合治理計畫」，爭取經費推動治理工程及雨水下水道建設，多管齊下提升保護標準及降低溢淹風險。

水務局近六年來完成茄苳溪、南崁溪、老街溪等市管河川整治長度共五千七百五十五公尺，東門溪、埔心溪、新街溪等區域排水整治長度共五十．四公里，另完成雨水下水道四十件總長度約三十六．一公里，也對南崁溪及茄苳溪流域橋樑樑低不足進行改建，增加通洪斷面，改善橋樑計有南崁大橋、水汴頭大橋、新春橋、成功橋、仁德橋。

茄苳溪由下游往上游整治有成

以茄苳溪為例，水務局對現況河道寬度、堤防護岸高程不足，由下游往上游持續推動治理計畫，已施作中正北路茄苳橋至茄苳溪橋、廣福路茄苳橋上下游左岸護岸整建、茄苳溪橋至仁德橋的治理工程，將再施作仁德橋改建工程、茄苳溪與南崁溪匯流口（左岸）治理工程及茄苳溪與南崁溪匯流口（右岸）治理工程。沿線龍鳳里里長黃進仕表示，以前一聽到豪雨要來，里民都心驚肉跳，這些工程陸續完成後，大家安心不少。

東門溪主流河道整治也陸續完成十八件治水工程，將東門溪保護標準由災前未達二年防洪頻率提高至五年防洪頻率。另考量東門溪受制於都市範圍河段拓寬限制，無法再拓寬河道增加容量，治理重點由河道拓寬轉移至截流、分洪、滯洪等工程策略。

另外，以八德區廣福路雨水下水道截流工程為例，八德區長坡溪沿線屬逢雨必淹的區域，水務局興建五百二十二公尺雨水下水道，將長坡溪分流至茄苳溪，解決長坡溪既有排水斷面無法負荷造成溢淹的問題。