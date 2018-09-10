〈中部〉9旬嬤嚐鱔魚湯 回味新婚滋味

2018-09-10

〔記者陳冠備、劉曉欣／彰化報導〕八十六歲的秀英阿嬤獨居彰化縣田中鎮老厝，出入得先爬階梯，但階梯沒扶手，只能以門口衣架桿充作，行動很不安全；九十二歲的梅花阿嬤因眼疾失明，許久未見佳餚，渴盼喝一碗鱔魚湯，回味新婚時尪買魚湯為她補身的甜蜜滋味。弘道老人福利基金會與中國人文生命科學永續發展協會昨天合力助老人家圓夢，讓阿嬤們揪感心。

社團捐20萬 弘道助長輩圓夢

秀英阿嬤與梅花阿嬤是弘道老人福利基金會長期關懷對象，中國人文生命科學永續發展協會昨日探視秀英阿嬤，發現獨居長者居家活動空間的安全問題，決定捐贈廿萬元給弘道基金會，支持助老服務。

秀英阿嬤住的是傳統式一條龍磚瓦建築，門口砌有兩三層階梯，隨著年歲漸長，爬上爬下擔心不穩，所以在門口放一座鐵製衣架充當扶手，還放了兩塊磚頭防滑，以此進出家門。

志工裝扶手 給獨居嬤安全的家

弘道志工認為有潛在危險，昨日利用助老服務費，請師傅量身訂做兩道活動式安全扶手，阿嬤只要推下扶手，就能穩穩的出入階梯，方便安全。

弘道還邀請梅花阿嬤到秀英阿嬤家「做客」，志工端出熱騰騰的鱔魚湯，梅花阿嬤聞到期盼許久的味道，一連喝了三碗，直呼「好香！」她說，廿歲新婚時手傷，先生得知喝鱔魚湯有益，特地跑到員林買來給她吃，第一次品嚐鱔魚湯，覺得人間美味。

梅花阿嬤說，近年身體狀況大不如前，想起當年吃鱔魚湯治病的回憶，沒想到弘道竟然幫她完成願望，相隔七十年再嚐鱔魚湯，重溫記憶中的美味，讓她很感激。