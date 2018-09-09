〈中部〉神岡交流道延伸后里 本月通車

2018-09-09

花博聯外道路 長約4.4公里

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中花博重要聯外道路，國道四號神岡交流道延伸至甲后路與月眉東路一段交叉口，長約四．四公里，工程提前完工，現正進行通車前履勘準備，預計本月通車，將可紓解花博期間車潮，未來更將帶動神岡、后里、外埔、大甲等地區發展。

市府說，花博展區聯外道路，包括國道四號神岡交流道跨越大甲溪延伸后里區甲后路聯外道路、中科園區南向三合一聯外道路、后里區后科路延伸工程、中科南向聯外道路新闢跨越大甲溪橋樑及南引道工程、豐原區都市計畫四之三號道路延伸工程、豐原區都市計畫四之三號道路工程等，均預計九月底全線通車。

跨越大甲溪 一路到甲后路

其中，「國道四號神岡交流道跨越大甲溪延伸后里區甲后路」工程，自國道四號神岡交流道增設北側匝道，並跨越大甲溪連接至甲后路，總工程經費約卅二．五億元（工程費廿四億元、用地費八．五億元），目前建設局正進行通車前履勘準備，預計本月通車。

駕駛人從國道四號神岡交流道北側匝道下來，即可連接此聯外道路，跨越大甲溪後，一路筆直行駛到底，即與后里區甲后路相接，沿途不會與大路相交錯。

市府將爭取公共工程金質獎

建設局長黃玉霖說，該路段橋樑標工程因須跨越后里台地、屯子腳地段及大甲溪流域，除考量地質條件周延設計外，也面臨汛期豪雨及溪水高漲造成的施工難度；經施工團隊努力，不僅工程提前完工，施工期間更兼具品質及零工安目標，將代表市府爭取第十八屆公共工程金質獎。

黃玉霖強調，花博各項籌備工作正如火如荼進行中，相關建設及準備皆依規劃目標持續推展，一定可以如期如質完成。