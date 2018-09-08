〈南部〉牽手71年 白金婚夫妻相扶持

2018-09-08

〔記者王秀亭／台東報導〕台東縣政府昨天表揚金鑽石婚夫妻，五十對攜手超過半世紀的夫妻中，來自池上鄉的蘇金火、蘇高柳夫妻結褵七十一年，同住一屋的大孫子蘇博文說，阿公騎機車載阿嬤到菜市場買菜是兩人的生活日常，兩人偶爾也會為了小事拌嘴。

縣長黃健庭表示，縣府表揚金鑽石婚活動已持續三十餘年，近年離婚率提升，每年離婚對數已達結婚對數的一半，顯見現在的婚姻維繫不易，加上不婚族、同婚議題，傳統婚姻價值更需要認真維繫及表彰，每個家庭圓滿，社會才能和樂，因而縣府不會中斷這項歷史悠久的表揚活動。

今年接受表揚的夫妻共有五十對，除蘇金火、蘇高柳為結婚超過七十年的白金婚，還有十八對鑽石婚（結婚六十年）及三十一對金婚（結婚五十年）。

蘇金火、蘇高柳夫妻在兒子蘇健興、大孫子蘇博文陪伴下到場領獎，兩人依舊身體健朗，手腳靈活，蘇金火說，當年自己二十四歲，老婆二十歲，兩人自由戀愛結婚，為了生活，從台北坪林舉家搬遷至台東池上鄉，買了一塊農地落腳定居，生活再苦，為了兒女，和老婆一起扛下所有重擔，如今兒孫成群，且各有所成。

談起兩人相處之道，蘇金火直說和其他夫妻一樣都會吵架，但過生活、撐起一家家計更重要，不曾大吵；兒子蘇健興說，父母雖然高齡九十六歲及九十二歲，兩人仍行動自如，父親還會載著母親到菜市場買當天想吃的菜，細心的母親也會打理好父親平日所需。