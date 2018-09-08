〈台北都會〉「四問」為什麼討厭吳音寧 「柯粉」哭了

2018-09-08

〔記者蔡亞樺／台北報導〕市政府與台北農產運銷公司為了第一果菜批發市場改建案鬧不愉快。民進黨市長參選人姚文智競選辦公室昨舉行「阿北請告訴我真相」記者會，找來自稱「柯粉」青年代表潘袁詩羽，對市長柯文哲拋出「為什麼討厭北農總經理吳音寧」等四個問題，潘講到激動處還落淚，姚辦指果菜市場改建會議紀錄未上網公開，質疑柯的公開透明破功。

柯：哪有辦法讓人百分之百滿意

對於柯粉哭了，柯文哲昨僅說，人活在世上哪有辦法讓人百分之百滿意。市府發言人劉奕霆說，市場改建是柯上任後積極處理與推動的政策，為求慎重，還由局處聯合召開雙首長會議，定期在市長室會議報告進度，他強調柯市長的理念與價值始終沒有改變，沒有外界質疑之情況。

「柯粉」：柯搞直播 吳報告不能貼臉書

廿四歲阿美族人潘袁詩羽說，過去喜歡柯文哲的率直，但從國安會講稿事件後，她認為柯是有心機的人，對果菜市場改建案提出四個問題，包括吳所提的省下十一億改建版本到底哪邊不好？為什麼只有果菜市場的會議紀錄沒有上網公開？柯為什麼討厭吳音寧？為什麼吳不可以把報告貼在臉書上，柯卻一天到晚在臉書搞直播？潘一度眼眶泛紅，拿出衛生紙拭淚。

首次以姚辦發言人身分亮相的王定宇拿出市府五月十六日發給北農的公文，指市場處在該公文以指責的語氣要求北農自行跟兩大公會溝通，顯示北市府寧可以公文互踢皮球，也不願意實際去解決問題。

姚辦：市場改建會議紀錄未公開

姚文智說，第一果菜市場改建案過程不公開不透明，都是黑箱的程序；柯不僅在議會連番髒話還暴怒，所有官員像應聲蟲一樣，跟著市長一起說謊，這是柯文哲要改變的政治文化嗎？

有PTT網友發現潘袁詩羽有國民黨籍、是前總統馬英九的粉絲，現在還常參加駐日代表謝長廷創辦的「新文化基金會」活動，卻也被翻出在二○一五年柯文哲在九月一日記者節時，曾於臉書貼文祝記者節快樂，當時潘袁詩羽就留言「柯市長好可愛」。

姚辦發言人洪立齊表示，沒有人生下來就是柯粉，謝長廷粉絲可以是柯粉，蔡英文粉絲也可以是柯粉，馬英九的粉絲比如說「人渣文本」也可以是柯粉。問題根源不在於潘以前政治認同或所屬的政治團體，而是她敢站出來質疑柯文哲，讓部份柯粉無法接受。