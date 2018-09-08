〈北部〉謝文進推出交通政見 林智堅獲農漁會支持

2018-09-08

〔記者洪美秀／竹市報導〕無黨籍新竹市長參選人、現任議長謝文進，昨天發表首波政見，主打交通路網大三通，將連結交通斷點，提升大新竹地區交通運輸效率，強調市府做不到的，會加速推動完成。

尋求連任的民進黨新竹市長林智堅則獲農、漁會系統支持，新竹市農會理事長陳全桂答應擔任林智堅農業後援會長，總幹事鍾祥銘也會出任副會長；新竹區漁會理事長彭木生、總幹事童錦杰，也都支持林智堅連任，打破過去農漁會是藍營票倉的迷思。

謝文進說，他當選後要推動的交通路網大三通，第一通是打通新竹市環狀交通斷點，包括加速完成公道三延伸銜接景觀大道、推動客雅大道向東延伸銜接高翠路、加速完成青青草原及大坪頂聯外道路。

第二通是打通新竹縣、市交通斷點，包括加速完成竹科力行路銜接高鐵橋下聯絡道，中興路到力行路的部分配合中央加速完成，並加速推動新竹縣、市跨頭前溪新建橋樑工程，以有效紓解車流。

第三通是打通西濱公路全台唯一斷鍊，配合交通部公路總局加速推動鳳鼻到香山段全長十公里的道路工程，分擔國道一號及台十五線南寮段的交通負荷。

市府表示，公道三銜接景觀大道，已取得安置基地及進行整地；客雅大道向東延伸工程完成可行性研究；青青草原及大坪頂聯外道路完成規劃，近期就可動工；增設跨頭前溪橋工程也已完成可行性研究；西濱公路唯一斷鍊，交通部公路總局已完成可行性研究，都在市府推動的既定時程內完成。

新竹市長林智堅辦公室主任張哲修表示，林智堅上任後投入多項交通建設，包括延宕多年的公道三、南寮大道及三姓橋路等已進入實質建設階段，改善竹科交通也有初步成果。