〈中部〉棄連任麥寮鄉長引抗議 許忠富、蘇治芬道歉

2018-09-08

〔記者詹士弘、黃淑莉／雲林報導〕麥寮鄉長許忠富棄選造成下屆鄉長同額選舉，風波愈演愈烈，地方發起的廢票聯盟昨天到麥寮公所陳情抗議，高喊「還我鄉長選擇權」，要求許忠富對沒事先向鄉民宣布棄選決定致歉，許忠富接下民眾陳情書，事後在臉書以聲明稿表達歉意，立委蘇治芬也在臉書為她的「起意」道歉。

鄉民籲投廢票 捍衛鄉長選擇權

許忠富原被看好以同額選舉連任麥寮鄉長，但選舉登記截止前卻在臉書宣布放棄連任，同時陪麥寮鄉代會主席蔡長昆登記，形成蔡長昆同額選舉局面，此舉引起地方強烈不滿，發起廢票聯盟，呼籲鄉親用選票捍衛鄉長選擇權，甚至有人質疑私相授受。

「還我鄉長選擇權、拒絕黑箱！」上百名麥寮鄉民身穿印有「還我鄉長選擇權」的黑色Ｔ恤在鄉公所前抗議，要求許忠富還給麥寮人鄉長選擇權利，廢票聯盟則鼓吹鄉民投廢票，大批警力在旁戒護。

聯盟召集人許軒豪表示，許忠富過去以連任為訴求，讓其他有意願參選者因而退讓，沒想到卻在登記截止前由代表會主席蔡長昆接手登記，造成同額選舉，讓麥寮人無選擇鄉長權利，為此發起廢票聯盟，盼讓下屆鄉長得票數不超過選舉人兩成，要依法重選。

許忠富、蘇治芬分別在臉書貼文

許忠富出面接下民眾的陳情書後便進入公所，事後在臉書貼出聲明指出，由於時機緊迫，他無法向大家一一請益，讓許多原本相信他的鄉親不諒解，而造成這次風波，心裡相當難過自責，再次深深向大家說抱歉，懇請支持者繼續愛護他，時間將會證明一切，他會用成果來報答鄉親對他的信任。

同一時間蘇治芬也在個人臉書貼文「跟善良的鄉親們致歉」，她在文中指出，鄉親父老對許忠富的期待之情不被尊重，是她感到最愧疚的地方，她應該為她的「起意」向善良的鄉親們致歉，也會盡可能出席麥寮各村的說明會，公開向鄉親道歉。