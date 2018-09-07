〈南部〉打造運河金色流域 翻轉古都新亮點

2018-09-07

全長3.7公里 目前已完成2.5公里

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市觀光旅遊局推出運河觀光遊船，並在安億橋至新南橋兩岸沿線欄杆建置金色系燈光，結合運河水影，倒映出一條長約三．七公里的「金色流域」，目前已投入一千五百萬元，完成二．五公里，後續更將投入五千多萬元系列計畫，翻轉城市新亮點。

第一期工程已完工 浪漫夜遊運河

運河光流域環境工程第一期一千五百萬元，由交通部觀光局補助，日前完工，呈現「金色流域」美景；周邊重要地標以主題式燈光設計，包括金城里活動中心以彩霞為主題、漁人碼頭強化帆船意象、舊安平海關打亮古蹟、維悅飯店前廣場圖騰投影，增添遊河夜景的浪漫氛圍。

南市觀旅局表示，未來運河仍將繼續執行系列改造計畫，已成功爭取運河故事串聯安平小鎮旅遊環境營造，將運用地方素材融入景觀設計，建置漫步路線休憩停留點及導覽指引牌，經費二千萬元由交通部觀光局補助，預計十月開工。

運河水環境改造 已爭取前瞻經費

此外，觀旅局、水利局、工務局及漁港所已共同提案，成功爭取到「運河水環境改造計畫」前瞻基三千萬元經費，預計將運河水質改善、沿岸公園設施、遊船停泊服務、光環境等設施同步提升。並且在金色流域的重要地標中國城臨運河廣場，將設計噴水燈光廣場，河畔周邊也會增設公共藝術展品，讓安平港及運河水域沿線均有不同主題亮點，預計十二月開工，打造運河成為「台南第一觀光品牌」。