〈南部〉亞運銅牌國手母親 訴政策讓骨肉分離

2018-09-07

〔記者黃佳琳、黃旭磊／高雄報導〕「孩子為什麼不能留在家鄉打球？」這次在亞運奪下軟網團體銅牌的郭建群，家住旗山的他，十二歲就離家到外地念書打球。郭媽媽表示，旗山有師資、有場地，卻因政策不支持而害骨肉分離。

高雄市運動發展局長周明鎮表示，運動界、體育會及教育界力促旗美地區三級學校銜接體育班，官員近期頻奔走，一定努力幫忙選手，有好消息再宣布，現階段還在洽談。

郭媽媽說，建群從小開始練習軟網，旗山區鼓山國小也是高市教育局重點培養軟網選手的搖籃，國小畢業後，孩子原本可以銜接旗山國中體育班，但考量到念完旗山國中後，旗美地區沒有高中可以讓孩子繼續打球，只好讓建群在國小畢業後，到台南念書、打球。

郭媽媽說，旗山有專業師資和場地，卻因政府政策不支持，導致旗山區唯一的國立高中沒有辦法成立軟網隊，二、三十年下來，從旗山「出走」的軟網好手早已破百位。

今年獲得全國U18軟網冠軍的林栢伸，也是在旗山國中畢業後，被迫離開家鄉到台中念書打球。林媽媽說，孩子還未成年就要離家，家長當然捨不得；但林栢伸卻用保持課業前三名的條件，換取打球的機會，她看孩子如此堅持理想，只能忍住淚水讓他離家。

高市軟網協會會長陳宣伯指出，不只軟網選手面臨這樣的處境，甚至棒球、籃球、足球各類運動的孩子很多都是被迫離家，他希望政府能多重視偏鄉運動選手，不要讓骨肉分離的戲碼年年上演。