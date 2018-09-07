〈台北都會〉智慧停車繳費試辦 月底擴大實施

2018-09-07

透過手機APP 無現金繳費

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市停車大不易，為提高停車位周轉率，市政府昨宣布試辦「智慧停車繳費」，九月底再擴大實施，將在松智路、和平東路一段等九個路段，共九十八格停車位試辦，由車主自主開單繳費，在停車當下就透過手機APP或悠遊卡現場完成無紙化、無現金繳費，並提供八折優惠當誘因，將試辦至明年三月。

現行制度是由作業人員巡場，並張貼繳費通知單，讓車主拿到超商、銀行等處以現金繳費。台北市昨試辦的智慧停車繳費，以地磁偵測或感測設施拍照，在車主停入車位瞬間就開始計費，試辦期間，在特定停車格地上畫有「停車智慧試辦車格」字樣，現場並有告示牌與工讀生，告知車主如何用手機下載APP來操作。

明年3月前停車費打8折

停管處說明，智慧停車繳費昨起先在三處試辦，於松智路（市府東門廣場前）是使用停車大聲公APP，停車結束後，可用悠遊卡刷卡或APP繳費；和平東路一段（新北南路至泰順街）是路邊好停車APP，並掃描QR Code；長春路（林森北路至新生北路）則是易停網APP，現場操作路邊的智慧設施繳費或刷悠遊卡。

按照停管處規劃，九月底前，北平東路、延平南路、公園路、忠孝東路五段、金山南路二段及民生東路三段也將納入試辦，總計試辦停車格位達九十八格，不適應智慧繳費的民眾，還是可依現有方式繳費，只是沒有八折優惠，明年三月試辦後，若民眾接受度高，會把繳費方式統一。