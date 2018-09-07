〈北部〉陳歐珀陣營邀辯論 林姿妙：不參加私辦

2018-09-07

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣長選情升溫，民進黨宜蘭縣黨部主委黃建財向國民黨縣長候選人林姿妙下戰帖，邀她與民進黨縣長候選人陳歐珀公開辯論，接受縣民檢驗；林姿妙陣營回應，會出席選委會辦的公辦政見會，不參加私辦的辯論會。

綠營問政說明會 今起巡迴各地

宜蘭縣民進黨五合一聯合問政說明會，今天從冬山鄉啟動，將在全縣各鄉鎮市巡迴舉行。陳歐珀昨偕同黨內候選人齊聚冬山火車站，參加問政說明會啟動儀式。黨部主委黃建財批評林姿妙當年參選羅東鎮長的政見全部跳票，現在要選縣長又亂開支票騙選票，她提出的競選主軸「拚出宜蘭好生活」應改為「騙出宜蘭好生活」。

批政見全跳票 黨部主委下戰帖

黃建財主張陳歐珀、林姿妙公開辯論，讓選民作比較。陳歐珀回應，這次有五人登記參選縣長，必須一起受邀，若有任何一名候選人邀請辯論，他均樂於參加。

陳歐珀說，檢驗政治人物唯一標準就是政績，他擔任兩屆立委，有義務向選民說明做了哪些事，宜蘭面臨重大挑戰，下屆縣長責任重大，如何廣徵民意，凝聚共識再提出對策，必須透過辯論給縣民知道。

林陣營：願出席公辦政見發表會

林姿妙陣營說，願意出席宜蘭縣選委會舉辦的政見發表會，其中包含政見發表與相互答問，屬於辯論一環，盼在公平、公正、公開平台發表縣政願景，才不會被人斷章取義、移花接木或抹黑。無黨籍宜蘭縣長候選人林信華、陳秋境說，支持舉辦、並承諾出席；無黨籍縣長候選人林錦坤也表示，如果林姿妙參加，他就會參加。