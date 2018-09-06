〈北部〉新竹工業區污水廠爆管 茄苳溪污染發臭

2018-09-06

溪岸沿線住戶半夜被臭醒

〔記者廖雪茹／竹縣報導〕新竹工業區東區的污水處理廠發生爆管情事，業者緊急抽回處理，但部分未經處理的廢水仍經人孔洩漏污染了茄苳溪，溪岸沿線住戶抱怨溪水發臭，還有人睡到半夜被臭醒；縣府環保局表示，將依「水污染防治法」按次處分，並請經濟部工業局新竹工業區服務中心提出檢討報告。

新豐鄉民鄭進宅等人表示，從四日到昨天早晨，茄苳溪發出陣陣惡臭，加上氣溫高，臭得令人受不了，還有住在溪岸的居民，半夜被臭味薰醒，實在誇張；民眾強烈懷疑是上游湖口鄉的新竹工業區工廠排放廢水所致。

環保局水污染防治科證實，工業區東區污水廠因收受超過核准處理量的污水，四日發生爆管，致使超量未經處理的廢水，經工業區人孔洩漏到茄苳溪；現場要求業者緊急處理，將廢水抽至處理設施內，後續依水污法相關規定辦理。

研判污泥溢流 要求業者抽回處理

稽查人員獲報到場，陸續五度採集水體，將檢驗重金屬、懸浮固體、化學需氧量等。

水污科指出，由於污水廠收受多家工廠廢水，洩漏成份眾多，數量也難以估算，將等檢驗報告約兩週後出爐，視事業規模、污染狀況和違規情節等，開罰六萬到兩千萬元罰鍰；如果其排放至區外的物質含有害健康物質，則有刑責，可處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科廿萬到五百萬元罰金。至於民眾聞到的臭味，研判疑是部分污泥溢流所造成，已要求業者抽回妥善處理。

水污科表示，工業區設有兩座污水廠，其中東區核准量為每日一萬兩千立方公尺，西區每日三萬七千一百七十五立方公尺。研判東區污水廠因設計處理量不足，又超收廢水量，過去也曾發生兩次爆管情事，加上日前連續大雨，導致污水廠無法負荷，已要求服務中心提出檢討報告並提升設備。