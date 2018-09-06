〈北部〉法院強制拆路還地 民攔路陳情

2018-09-06

憂出車禍恐負連帶責任 地主聲請收回

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣造橋鄉鄭漢步道，供公眾健行運動，但通往步道的三米寬小徑，部分為私有地，因地主欲收回告上法院，苗栗地方法院判決要求鄉公所拆除○‧五米寬土地返還，但居民不滿縮路阻礙通行，鄉長黃純德更批判決置當地住戶生死不顧；法院昨天強制執行，但居民攔路陳情，經法院執行官與地主、公所、居民協商，決議先由公所於一年內另闢道路，待新路完成後再拆除舊路。

這條三米寬的通徑，除是通往步道的必經之路，也是裡頭五戶居民的唯一聯外道路，已使用逾一甲子，但日前地主以擔心若發生車禍恐要負連帶責任為由，向法院聲請收回私人土地。法官依據早年土地交易資料，認定該處居民僅有二‧五米寬的道路使用權，要求造橋公所須拆路還地。

縮路僅剩2.5米 救護車、消防車難以進入

苗栗地院於上月再發出執行命令，擬於昨天執行強制刨除道路，但廿多名居民群聚陳情，包括黃純德、鄉代會主席陳裕福也到場攔阻；黃純德強調，當地有兩名患病的九旬長者居住，縮路後救護車、消防車難以進入，遇突發狀況，恐出人命。

協商決議緩拆 造橋公所再另闢新路

法院執行官也認定縮路後寬度僅剩二‧五米，恐更易造成車禍，與地主、黃純德、陳裕福等人就地協商後，因小徑下方的三名農地地主也表示願意提供土地，執行官遂裁示決議暫緩拆路，並給予公所一年時間，讓鄉公所利用農地另闢三米寬新道路，待完工後再刨除舊路返還土地。