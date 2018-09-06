〈中部〉外埔綠能生態園區10月完工 奧技師助測試

2018-09-06

〔記者張軒哲／台中報導〕大安溪畔的外埔綠能生態園區預計十月初全面完工，由於奧地利原裝進口的廚餘厭氧發酵設備系統首次在台灣裝設，為求慎重，兩位原廠技師跨海到廠，針對消化槽體結構及多項設備功能進行測試，確保廚餘厭氧設備可順利運作，且安全無虞。

來自奧地利的原廠技師克萊默（Mr.Krammer）與布朗德斯塔特（Mr. Brandstatter）表示，曾參與潭子加工區污水處理廠與鳳山溪污水處理廠的污泥厭氧設備裝設，這次外埔綠能園區使用的廚餘厭氧發酵設備系統，在奧地利已有二十多年使用經驗，是非常成熟的技術，在台灣則是首度裝設。

傳授經驗 讓操作團隊快速上手

克萊默指出，在槽體隔熱材設置前，主消化槽與整座槽體都要個別進行試驗，尤其厭氧消化設備必須經過洩漏、氣密等測試，以確保槽體密封安全；布朗德斯塔特強調，槽體使用時若發生洩漏，會造成洩氣或厭氧菌培養失敗，後續維修及厭氧菌重新培養都相當麻煩，因此在測試檢查過程中，會將檢查及維修經驗傳授給操作團隊，讓他們快速上手。

環保局長白智榮說，外埔綠能生態園區是全台最大的厭氧消化系統，每一個設備及系統操作環節，安全是首要條件，希望藉由原廠技師多年經驗進行槽體及設備測試，並教授相關設備維護技能給予操作團隊，讓原本屬鄰避設施的堆肥場，在完成廚餘厭氧設備改造後，成為台灣循環經濟的典範。