〈台北都會〉蔡英文幫蘇加油 侯喊相挺 「厚友誼」

2018-09-05

〔記者何玉華、邱書昱、賴筱桐、李雅雯／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌的競選官方網站昨天上線，以「新新北．蘇貞昌」為主題，列出諸多政策，發表會由頭戴電燈罩的Vtuber（虛擬YouTuber）「蘇小妹」及發言人黃韋鈞主持，透過直播技術將表演的臉部表情及聲音，立體呈現在動畫角色「蘇小妹」上，展現團隊的創新與創意。

另外，國民黨新北市長參選人侯友宜昨晚到永和區參加福和觀光市集中元餐會，他表示，首次參選需要大家「厚友誼」相挺，他的核心價值就是公平、正義、榮譽；對於亞運選手凱旋歸國後接受蔡英文總統的接見表揚、行政院長賴清德邀宴，侯友宜受訪說，選手是最辛苦的，得到好成績、獎牌之後，所有人跟著沾光，但是不該拿選手的成績當成政府的政績，不要為了「稱霸全國」的虛榮心而縮短選手的運動生命，所以他前陣子談體育政見就不會以「幾連霸」做為口號，政府不該為「稱霸全國」而操壞選手。

對此，蘇貞昌昨晚到板橋區湳雅夜市拜票時受訪說，亞運選手載譽歸國，全國人民都表示敬佩、敬意，政府給選手加油、鼓勵跟感謝，這是很應該的。

蘇貞昌位於板橋區的競選辦公室有許多創意互動裝置，蔡英文總統前天晚上九點多偕同總統府秘書長陳菊前往參觀，體驗新奇的設備也替競選團隊打氣，蔡英文並當場玩起甩頭髮等酷炫裝置，還叮囑零食架上的零食要補滿，費用由她負責；蔡英文、陳菊都肯定蘇貞昌把選戰打得很精彩、拚勁十足，蘇貞昌也介紹戶外看板「跟我衝」，蔡英文直誇創意很棒。

「新新北．蘇貞昌」競選網站有一千萬人的舞台、新聞中心、謠言終結者及小額捐款等四大選項，記錄蘇貞昌提出的政策願景、市政抓BUG及四處拜訪的產業之旅，讓市民了解蘇貞昌的城市願景及打造「新新北2.0」的決心，競選網站連結：https://newtaipei.run。