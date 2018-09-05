〈北部〉《桃園》滲眉埤擬填土 打造綠捷基地

2018-09-05

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕位於大園、蘆竹區交界的滲眉埤，遭宇鴻科技焚化廠排放的強酸鹼廢水污染成「黑死水」，更污染下游農地逾十五公頃，市府環境保護局長沈志修表示，經整治已有逾十公頃污染農地完成改善、解除列管，市府也研議將滲眉埤作為綠線捷運北機廠基地。

水利會將無償撥用 市府有腹案

滲眉埤整治方面，沈志修說，面積十一．九公頃的滲眉埤為桃園農田水利會所有，將採土壤翻轉稀釋法整治，以符合一般用地的土壤管制標準，而水利會有意將土地無償撥用給市府使用，市府也研擬將該處規劃作為綠線捷運的北機廠基地。

環保局於二○一六年對滲眉埤下游一二二公頃引灌區農地進行污染調查，同年九月七日公告一二九筆坵塊、共有十五．九五公頃農地為污染控制場址。

整治計畫 預計2020年7月完成

沈志修指出，扣除已完成整治的十．三一公頃農地，還有五．六四公頃農地列管，而其中有三．五三公頃農地位於菓林都市計畫內，雖然重金屬值超過農地管制標準，但符合一般用地管制標準，待地目變更後即可解除列管；其餘二．一一公頃則已納入農地三—二期整治計畫，預計於二○二○年七月完成整治。

在當地另有五．一公頃未列管農地去年發現銅含量超過二百PPM上限標準，經查污染源並非滲眉埤，而是上游的不特定電鍍業者。沈志修說，環保局與農業局合作，分別鏟除銷毀污染農地稻作及協助農民辦理停耕補償，費用由環保署土污基管會支付，也納入農地三—二期整治計畫一併整治。