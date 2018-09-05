〈中部〉巴宰族3兄弟 打造平埔森林公園

2018-09-05

埔里南村二巷昔為傳統獵場

〔記者佟振國／埔里報導〕南投縣埔里鎮南村里南村二巷山區早期為平埔巴宰族獵場，三個平均年齡已七十歲的巴宰族堂兄弟，除自力環境美化，營造大型花園，也融入巴宰族傳統文化特色，包括興建傳統望高寮、巴宰勇士守望塑像及巴宰語標示，讓人看到不一樣的山林小巷及特色文化。

羅馬拼音巴宰語標註步道

平埔族群巴宰族早期由台中豐原一帶移居埔里鎮，現今南村、愛蘭、鐵山等里則是族人居住、耕作、狩獵的傳統領域，多半荒廢，少人居住，今年七十三歲的潘英雄、七十歲的潘英傑及六十八歲的潘英輝等三位堂兄弟，特別以早年居住地南村二巷為據點，打造森林公園，栽種朱蕉、翼軸決明，每到花期色彩繽紛，當地無污染的環境，也成為螢火蟲、蝴蝶的家。

搭建望高寮 設置勇士塑像

三兄弟認為，既然這裡以前是巴宰族的傳統生活環境及獵場，遂以羅馬拼音的巴宰語標註步道、早期住所及獵場，並在步道入口依傳統設置一座望高寮，上面還有一尊巴宰勇士塑像，手持弓箭隱身樹叢間進行守望，初來乍到的民眾猛然抬頭一看，著實都會嚇一大跳，甚至還有民眾封它為「最盡責的巴宰勇士」，也成為這座步道的一大特色。

擔任鎮代的潘英輝表示，三兄弟的想法很單純，就是想把祖父、父親及自己小時候居住生活的環境重新營造，除了有豐富生態資源，也帶領民眾認識早期巴宰族的獵場，讓人看到不一樣的山林小巷及特色文化。