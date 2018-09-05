〈中部〉守護諸羅樹蛙 大湖口溪「柔性」整治

2018-09-05

〔記者黃淑莉／雲林報導〕大湖口溪古坑台三線興昌橋到斗南自治橋間兩側竹林是國內諸羅樹蛙重要棲息地，為避免因河川整治棲地破壞及復育諸羅樹蛙，水利署第五河川局針對諸羅樹蛙數量較多區域以柔性工程降低棲地破壞，並復育烏殼綠竹林打造生態廊道。

諸羅樹蛙是台灣特有種蛙類，侷限在雲林、嘉義及台南地區，數量稀少，背部為草綠色及墨綠色，主要棲息在竹林、果園、灌叢等農墾地，俗民「雨怪」，也有人稱之為竹林的綠寶石。

五河局副局長周建森指出，前幾年該局辦理大湖口溪整治工作，台灣生態學會雲林工作站主任陳清圳告知整治區域兩旁的竹林為諸羅樹蛙棲地，希望工程施工時能避免破壞及干擾。

敏感區改採低衝擊開發

周建森表示，由於參考的規劃舊資料並沒有諸羅樹蛙相關調查，他與相關承辦人員前往實地會勘，真的看到諸羅樹蛙，還聽到悅耳的蛙鳴聲，因此重新檢討工程內容，特別是有諸羅樹蛙段改以自然工法。

五河局課長白文祥指出，該局委託民間社團調查，發現大湖口溪兩側堤岸旁竹林是諸羅樹蛙主要棲地，其中南勢角至自治橋間兩側的諸羅樹蛙數量最多，數量及鳴聲多的敏感地區採減少水泥堤防興建，改以河道整理、疏濬等低衝擊開發方式。

復育竹林打造生態廊道

白文祥說，調查結果發現棲地類型以筍園最高，有鑑沿岸許多筍園被砍除，五河局在自治橋上游堤岸旁空地復育竹林打造生態廊道，讓諸羅樹蛙有足夠的棲地繁衍下一代。

地方建言保育範圍加大

陳清圳表示，公部門願意加入諸羅樹蛙保育行列，更有實際行動，值得肯定，但做法須要更細緻及深入，例如保育範圍要加大，復育的竹林需與台糖、附近農地結合，進一步委託農民管理，營造出更適合的環境才能吸引諸羅樹蛙棲息。