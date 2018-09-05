〈中部〉彰縣國小新生成長 新增24師派偏鄉

2018-09-05

龍寶寶多 較去年增加41班

〔記者張聰秋／彰化報導〕今年新生生肖為「龍年」，彰化縣一百七十五所國小因龍寶寶多，使得新生班級總數比去年增加四十一班，今年因此甄選廿四位正式教師，生力軍當中更有五位為英語專長的教師，縣府希望明年班級數不要一下又往下降，新學期加強教學特色和資源，盼吸引年輕人根留甚至回歸家鄉，藉此延緩人口老化速度。

縣府主計處統計，彰化縣人口老化速度加快，主因為每年逾二萬人大量外移造成，且以輕、壯年齡層為主，使得人口總數往下掉，絕大多數都往六都大城市遷移，又以台中市最多，目前縣內六十五歲以上老人人口比例一五．○八％，比全國一四．二二％還高。

新學期加強教學特色和資源

為了不再讓年輕人舉家外移，縣府在教育資源下猛藥，今年小一新生總數一萬○七八一人、四百八十班，去年九千五三六人、四百卅九班，今年增加四十一班，班級數逆勢成長，全縣又以彰化市南郭國小四百六十二人、十六班最多，其次員林市靜修國小三百六十九人、十三班。

全縣今年有四校實施班級數總量管制，包含彰化市大成國小新生六班、溪湖鎮湖北國小新生五班、和美鎮和仁國小新生五班、員林市育英國小新生六班，而新生少的偏鄉迷你小校則有「三人一班」、「四人一班」的情形。

縣府教育處副處長張淑珠表示，考量少子化同時因應班級數成長，以及充實偏鄉教學資源，今年新學期甄選廿四位教師，全分發到偏鄉，市區學校授權各校以代理教師補足人力，明年就算班級數減少，縣內不至發生超額教師。

生力軍中5位為英語專長教師

張淑珠指出，廿四位教師中，十五位是普通班教師、五位英語專長、四位公費生，五位英語專長將深耕在地英語教材教學，縣內既有六位外籍英語老師，台灣和外國老師教英語，提升公立學校英語教學品質。

張淑珠指出，新學期除讓校園新增教師生力軍，擬再爭取前瞻基礎建設計畫經費，充實校園教育智慧教室資源，減少城鄉教學差距，讓年輕人願意根留彰化。

偏鄉的文德國小，新學期投入偏鄉創客（Maker）教育推展，讓資訊與科技自造的創客教育能夠在偏鄉扎根，校長李政穎說，學校建置數位教室，同時經由彰安國中自造教育中心協助，讓師生一起投入創客教育，其中，因為雷雕機的建置，讓老師引導高年級學生設計屬於自己的文創物品，教學生動活潑、實用。