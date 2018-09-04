〈南部〉一家兩人洗腎 蔡明憲賣咖啡再出發

2018-09-04

〔記者王俊忠／台南報導〕父親是前不分區國代蔡義雄的洗腎人蔡明憲，年輕時因經營多種生意，常常應酬喝酒，甚至多年天天喝感冒糖漿成癮，終於搞壞身體，不到五十歲就開始洗腎；其母也是洗腎人，面對母子都洗腎的困境，蔡明憲曾萌生尋短，後來透過自學的泡咖啡經營小店，找到人生目標重新出發。

蔡明憲年輕時由於生意需求常應酬喝酒，廿六歲就罹患猛爆性肝炎，接著糖尿病、急性胰臟炎與痛風多種疾病都上身；也曾在幾年間天天喝知名的感冒糖漿、濫用成癮。

去年六月，四十七歲的蔡明憲腎臟嚴重萎縮、只好接受醫師建議按時洗腎。蔡明憲說，因為母親喜歡吃重鹹口味、又少運動，四年前也成洗腎人。

回鄉從路邊賣起

蔡明憲表示，在女兒三歲時與前妻離婚，他獨力扶養孩子成長。因為母親曾在美國人家庭服務、經常喝咖啡，小時候家裡常有咖啡可喝，也因此十多年前自學摸索沖泡咖啡的技藝。

蔡明憲曾在高雄西子灣渡船口前經營特色咖啡店，但為了照顧母親、毅然結束西子灣咖啡店事業，回台南盡孝道。

回台南後，蔡騎改裝的咖啡腳踏車在東區崇學路賣咖啡，賣了約兩年，生意不錯，後來租下騎樓經營熱帶水果咖啡吧，今年七月開始營業，女兒是得力助手。

南市洗腎人協會理事長陳啟文表示，如果可行，計畫邀請蔡明憲教腎友如何沖泡咖啡的技藝，輔導腎友創業。