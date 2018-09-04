〈南部〉台鐵優化電聯車 屏東往返新左營增班

2018-09-04

高鐵是否南延屏東 交部再溝通

〔記者葉永騫／屏東報導〕台鐵斥資二億餘元進行六十輛EMU500型電聯車的車廂設施優化更新，強化台鐵屏東乘客轉乘高鐵的接駁，昨天舉行首航典禮，交通部長吳宏謀南下主持，對於高鐵是否南延屏東，他表示，由於外界有不同的聲音，交通部會儘量說明溝通。

前瞻計畫的「高鐵左營站轉乘台鐵至屏東地區服務優化工程」，進行EMU500型電聯車車廂設施優化更新，共計優化十五編組共六十輛車廂，昨天在屏東火車站舉行優化列車首航典禮，交通部長吳宏謀、屏東縣長潘孟安、立委鍾佳濱等都到場觀禮。

這次優化內容包括車廂座椅更新為高椅背座椅、內飾板及天花板更新，增設遮陽窗簾、手拉環更新、多功能廁所，外觀塗裝更以明年台灣燈會在屏東為設計圖樣。

區間快車增16班 總班次多22班

至於民眾最關心的行車時間，十月配合高雄鐵路地下化後改點，區間快車從新左營往返屏東行駛時間約三十二分，只停靠屏東、九曲堂、高雄、新左營四個站，可快速抵達高鐵左營站；區間快車每天班次將由六班增為二十二班，區間車從八十二班增到八十四班、自強號從五十一班增為五十八班、莒光號維持二十班，至於復興號三班次取消，總計班次將從一百六十二班增為一百八十四班。

針對高鐵南延屏東議題，吳宏謀說，外面還有很多不一樣的聲音，他會用在地鄉親的同理心，全力支持並說服，如果有對屏東不了解的部分，交通部會盡量說明，但仍要尊重委員的審查；屏東是觀光大縣，需要完整、便捷、安全的交通系統，鄉親的需要他很關心。

潘孟安：需求迫切 運量沒問題

縣長潘孟安表示，台鐵屏東到高雄的運量去年高達八百五十四萬人次，今年一到六月達四百三十三萬人次，顯示迫切需要軌道運輸，高鐵南延到屏東的運量絕對沒問題。