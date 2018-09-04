〈北部〉羅東轉運站開發規模 13樓降至4樓

2018-09-04

縣府自建 明年底動工

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣政府原要以BOT案辦理羅東轉運站新建工程，因開發規模與強度可達十三層樓，引起破壞景觀與圖利財團質疑。縣府檢討後決定改採自建方式辦理，並降為四層樓建築量體，總經費五．二億元，最快十月發包設計，明年底動工。

羅東轉運站目前位於羅東後火車站前的傳藝路與站東路口，面積○．六公頃，有十二個月台，供國道客運停靠與轉運使用，向民間租地營運屬臨時性質。宜蘭縣府計畫在離現址三百公尺的傳藝路與光榮路口，興建永久性轉運站，至少十六個月台，除國道客運停靠，市區公車也納入，並規劃計程車區、大客車停車區、旅客接駁區等。

縣府原規劃以BOT促參方式開發，為招商引資，提高投資誘因，模擬開發量體可達十三層樓，除轉運站，也可當百貨賣場、旅館、書店等使用，但地方有不同聲音，質疑在羅東後火車站興建這麼大的建築量體，嚴重破壞景觀，甚至圖利財團，此案一度擱置。

旅客需求 納商場餐廳

縣府表示，當時的BOT案是以最高可能容積狀態去試算，十三樓只是其中一個選項，也有中度與低度開發選項，只是外界一直以十三層樓做批評，因而對BOT有疑慮，縣府決定編列經費自辦興建，除了轉運功能，也會將商場、餐廳等納入，這些都是旅客實際需求。

新的轉運站是一棟地下兩層、地上四層樓建築；縣府初步規劃，四樓做為餐廳與藝文空間、三樓小農市集、二樓餐廳與百貨賣場、一樓是轉運站，地下室則是停車空間，預計十月發包設計，明年十月完成，明年底動工，西元二○二一年完工。