〈中部〉送愛獨老 嘉縣糕餅公會捐月餅

2018-09-04

〔記者曾迺強／民雄報導〕中秋節將屆，華山基金會發起勸募關懷禮品給獨居長者，獲嘉義縣糕餅商業同業公會捐助二千六百四十顆中秋月餅，昨在民雄農工辦「糕餅公會月餅送愛，手作幸福歡度中秋」活動，邀長者ＤＩＹ烘製月餅。

嘉縣糕餅商業同業公會理事長吳俊宏及多名會員，昨與民雄農工食品加工科學生合作，指導六名長者完成數十顆廣式月餅；雙眼失明的七十歲獨居長者蔡木彬在月餅出爐後，指定要給指導他的師傅與學生品嘗，場面溫馨。

華山基金會嘉縣站長楊光鈺說，今年將在嘉義地區送出一千三百二十份中秋關懷禮給獨老，目前還缺六百份，希望善心人士共襄盛舉，詳洽05-2831003。

若竹兒中秋禮盒 盼鄉親支持

民雄鄉若竹兒教育基金會創辦人林朋輝表示，八月迄今中秋禮盒訂單只有三十多萬元，是去年的三分之一，盼鄉親支持，詳洽05-2209987。

此外，嘉義魚市場、中華海洋科技股份有限公司贊助新鮮魚貨，嘉市鈺通大飯店提供場地，本月十六日中午舉辦「愛在嘉義，食魚有禮」公益餐會，每人餐費八百元，預計募集廿五桌，收入扣除成本後捐贈嘉市家扶中心「寒冬送暖」專款，提供九百戶弱勢家庭生活物資，十四日截止受理訂桌，詳洽魚市場05-2378822。