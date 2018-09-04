〈中部〉投縣蓋青年宅 售價不到5百萬

2018-09-04

選定投市文化南路縣有地

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣府規劃一年的青年住宅和社會住宅，縣長決定只租不售的社會住宅暫不考慮，而青年住宅則先選定南投市文化南路的縣有地，擬興建可容納一百五十戶到二百戶的大樓，每戶坪數三十五到四十坪，售價在五百萬元以下。

南投縣府規劃興建青年住宅的計畫，縣長林明溱相中的有文化南路（三塊厝）的縣有地，及縣長公館附近的一級主管宿舍區，另外也考慮在中興新村的縣有地興建青年住宅。三處有意興建的地點，縣府確定選文化南路的縣有地，縣長林明溱並強調「玩真的」，因為二億元工程款已籌足。

縣府建設處長李正偉昨在縣務會議中報告青年住宅計畫的進度，他表示，目前進度是評選委外規劃設計監造公司，並於十一日開標。而文化南路的基地有一千六百坪，擬興建十到十二層樓高的集合式住宅，合計要建一百五十到二百戶，每戶估算價格十六坪約三百五十萬元。

縣長要求每戶應有35至40坪

縣長林明溱認為十六坪的「粉鳥厝」住起來很不舒適，要求應有三房兩廳，三十五到四十坪最恰當。他也要求不以賺錢為目的，售價控制在五百萬元以下。

建設處預估的興建費用為一億七千八百多萬元，符合綠能建築，今年規劃，明年發包施工，預定二○二○年主體建築完成，二○二一年上半年可入住。

林明溱表示，暫不考慮中興新村的縣有地興建青年住宅，主要是因該區塊登錄為文化景觀，省府宿舍區無法改建因此作罷。