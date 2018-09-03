〈南部〉墾丁24年名店 迪迪小吃月底停業

2018-09-03

曾帶起南洋風味餐廳風潮

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東墾丁大街繼去年元老級PUB「金灘」歇業後，屹立超過二十年的指標餐廳「迪迪小吃」，驚傳九月底也將吹熄燈號，墾丁三大名店僅剩「AMY’S CUCINA」苦撐，也大嘆今年業績大砍逾六成，至少還須三年才會「落底」。

「迪迪小吃」生意鼎盛，十年前沒有預約排隊，絕對沒有位置用餐，這幾天卻貼出「迪迪小吃店訂於：九月三十日為最後營業日，謝謝！後會有期！」消息很快傳遍恆春半島。

帶起墾丁南洋風味餐廳風潮的「迪迪小吃」，一九九四年首度在墾丁大街出現，從大街上搬遷至大灣路，最近十二年落腳在大街的小巷內，包括蝦醬炒飯、特製炸雞、媽媽乾炒河粉、泰式酸辣魚等菜色都是老饕必點，「祖師爺」地位二十四年屹立不搖。

業者：健康狀況不堪負荷

對於各種停業傳言，業者易大姊首度回應，強調身體健康狀況不堪負荷，大環境只是因素之一，「決定選在適當的時間休息」，預計休息一、兩年時間，除了「維修」身體也持續研發菜色，「未來一定會再回墾丁！」

曾經引領墾丁大街PUB風潮的「金灘」，去年十月也悄悄收攤，創店元老何國仲回憶當年說，一九九四年的墾丁人潮仍少，當時藝人最愛到墾丁度假，晚間就會到PUB小酌，無奈近幾年實在無力經營。

老店：旅客人數跌 店卻倍增

二十年的「AMY’S CUCINA」業者莊哥說，墾丁從當年四百萬旅遊人數攀升至近千萬，如今旅客跌回當年，餐飲旅宿的供給量卻是當年一倍以上，連老店都少了六成生意，而且景氣還未「落底」。

墾丁面臨二十年來最嚴重蕭條，不少業者年陸續棄守，仍有知名財團看好墾丁，傳出將投資十億元，打造超過萬坪的大型商城，重新創造不同於夜市的墾丁夜生活商機。