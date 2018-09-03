〈北部〉宜蘭唯一木棒組 中道青棒隊今年停招

2018-09-03

若後年仍未復招 形同解散

〔記者張議晨／宜蘭報導〕成軍十九年的中道中學棒球隊，是宜蘭縣「唯一」木棒組球隊，但校方教育方向轉變，今年球隊停招一年，校方坦言，缺少贊助、人才外流是停招主因，明年是否恢復招生，要視停招期間的狀況再做決定；若後年未恢復招生，球隊形同解散，宜蘭縣將無正規木棒球隊。

贊助到期、人才外流 撐不住

中道中學棒球隊成立於二○○○年，是由棒球隊教練陸永茂栽培起家，是宜蘭縣首支，也是唯一打進全國聯賽的青棒球隊，曾在高中棒球聯賽拿下殿軍，職棒球員鄧志偉、林晨樺、林明杰、陳煥揚等人，均是中道栽培的好手。

但走過十九年，受到企業贊助縮手，宜蘭縣棒球人才被外縣市吸收，在地棒球人才庫短缺，中道近年「苦撐」經營，今年中旬，董事會決議後，棒球隊今年暫不招收新生。

校方坦言，中道有中小學、幼兒園，屬雙語、升學導向的校園，棒球隊雖為校內的招牌，但近年教學方針改變，校務重點轉向十六年一貫的學園，對於棒球隊發展，才會重做修正。

校方初估，青棒球隊一年比賽、培訓經費至少需三百五十萬元，但學校贊助商合約到期，已有四年缺少企業現金挹注。另外，三星國小、國中栽培出的好手，都被西部縣市強校吸收，在地人才庫短缺，也是招生面臨的困境。

中道校長李偉敬直言，中道成立以來，宜蘭縣僅中道扛起木棒組球隊的重責，相較桃園市三級棒球運作完善，中道卻卡在中央、地方縮減對球隊補助，又未獲企業贊助，苦撐多時，只能先做停招決定。目前高三球員畢業後，中道棒球隊還有十九名球員，校方說，停招不會影響這學年度的比賽，但明年是否招生還是未知數，若繼續停招，球隊可能將走入歷史。

縣府：助其他校隊轉型木棒組

對此，宜蘭縣政府教育處指出，羅東高工、蘇澳海事等校都有軟式棒球隊，若學校有意願，會協助校內球隊轉型成強度更高的木棒組，讓宜蘭青棒球隊不會斷炊。