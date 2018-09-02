〈台北都會〉果菜市場改建案 柯文哲、吳音寧互嗆升高

2018-09-02

柯：是北農意見 還是妳個人意見？

〔記者楊心慧、黃建豪／台北報導〕台北市萬華區「第一果菜批發市場改建案」，因台北市政府不採納台北農產運銷公司提出的「北農版」而遭議員強力質疑，市長柯文哲因而與北農總經理吳音寧連日隔空交火，柯昨再嗆︰「這到底是台北農產公司的意見，還是妳總經理個人的意見？」吳音寧回應，「改建小組」是由北農公司各單位組成，改建案由改建小組、台大城鄉基金會人員合力完成，並非她一人決定。

吳：全公司合力完成 非一人決定

台北市議員簡舒培日前在市政總質詢質疑，台北農產運銷公司總經理吳音寧，曾針對「第一果菜批發市場改建案」提出比市府省十一億元的版本，柯市府卻不採納，柯在議場立即回嗆︰「她（指吳）懂什麼東西？」總質詢後，市府市場處就發新聞稿，指改建案屬公司營運重大相關事項，北農「未向董事會說明」北農版，也沒找蔬菜、青果公會討論，該案已被否決。

吳指董事會中討論 市場處視而不見

隔日，北農也大動作發新聞稿指出，市府市場處在三月廿三日會議中，同意北農所提「中繼市場增加拍賣場面積」，後來新工處委託工程顧問公司也做出兩個版本的對照及差異比較，這代表未否決北農版，在四月十七日邀集果菜兩公會召開說明會時，也提到兩版本差異，但當時未明確裁定用哪個版本。吳音寧昨受訪時說，當時市府已做了版本比較，直到送出版本前，都未否決北農版本，也沒任何評估說該版不可行。

吳音寧昨表示，該改建案是北農配合市府的重要政策，「董事會中都有討論」，怎麼會沒有？吳音寧也說，改建案是北市府在主導，北農只能針對需求提出建議，版本送給市府後，市場處應在說明會中向業者（指公會）提出，吳說︰「我們有權召開說明會嗎？我們可以代替市府向業者說明嗎？」

市場處昨回應，北農版提出來前，北農應先跟公會討論，經過溝通才知公會需求，若都由市府談，還要北農幹嘛？第一果菜批發市場是北農管理，應由北農溝通。

北農常務董事會議紀錄清楚顯示，今年一月廿四日，董事長陳景峻在會議中「要求吳音寧針對改建案成立小組」；三月廿八日，吳音寧在會議中報告「第一果菜批發市場現代化營運計畫書」已函送市場處。五月十八日在董事會報告指出，市場處最後提送給新工處的工程需求並非北農版本，建議市府應以北農版需求來規劃，但遭陳景峻嗆︰「主體工程已定案，是要重改嗎？」吳音寧當場反映，「若未依公司需求方向進行，會產生很多問題」。陳景峻才鬆口說，市場處和北農雙方再討論後，雙方再向他報告。

市場處：北農版沒經過董事會同意

市場處回應，吳音寧在董事會中並未就改建需求內容與配置規劃做報告，該版本也沒經過董事會同意。

吳音寧昨表示，問題出在會議中明明討論無數次，市場處卻視而不見，最後仍用去年的舊版本，彷彿過去不曾討論；吳強調，並非要市府用北農版，只是希望市府能將北農的意見納入市府評估中，而不要全然推翻。