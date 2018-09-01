〈台北都會〉《台北》競逐議員年輕化 平均45歲

2018-09-01

比起本屆少5歲

〔記者蔡亞樺、楊心慧／台北報導〕年底選舉登記截止，多達一二五人登記角逐六十三席市議員，今年參選人有年輕化趨勢，平均參選年齡四十五歲，比起本屆小五歲，其中已連任五屆、現任內湖南港區市議員陳義洲六十六歲，年紀最長，因此考慮今年是最後一次參選，最年輕的是廿六歲的社民黨中正萬華選區參選人許菡芸。

台北市選舉委員會統計，市議員應選六十三席，登記參選的國民黨籍卅三人最多，其次是民進黨籍與無黨籍各廿七人，新黨七人，時代力量與社會民主黨各五人，親民黨與樹黨各四人，基進黨與中華民族致公黨各兩人，民國黨、台聯、中華統一促進黨、人民民主黨、新政世紀黨、愛心黨、左翼聯盟、公民黨、中國民主進步黨則是各一人。

最長66歲 最年輕26歲

在市議員參選年齡部分，今年平均參選年齡為四十五歲，廿九歲以下參選者有九人，六十歲以上參選人則有十六人。其中八十一年次的許菡芸，年僅廿六歲，最年長參選人則為國民黨現任議員陳義洲，四十一年次的他，今年六十六歲。

陳義洲表示，過去靠勤走基層、服務選民打下基礎，選民也對他的服務很滿意，將持續以專業與熱忱的服務爭取票源。陳指出，這次應該會考慮選最後一次。

台大社會系畢業的許菡芸，時常關注社區發展與社福議題，她提到，當時媽媽得知她要參選時不願和她說話，後來被她的決心感動，現在會和她一起跑基層。如何爭取票源？許菡芸說，她會在路上和路人分享她的政策，並針對中正萬華區的問題提出建議，民眾都很認同。

許菡芸表示，許多人對萬華有刻板印象，但萬華是北市年輕人排名第三的地區，中正區則是台北政經中心，她從政是希望打造一個能夠讓年輕人安心生養、讓銀髮族樂活有照顧的社區。她也發現北市議員平均年齡為五十二歲，希望未來議會有新血注入。