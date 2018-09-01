〈台北都會〉社區保母媒合率低 新北：有多元選擇

2018-09-01

〔記者何玉華／新北報導〕新北市議會民進黨團議員李倩萍、羅文崇召開「請先健全社區保母系統．落實托育環境」記者會，質疑市府委託社區保母系統建置的居家托育服務中心媒合率過低，媒合平台以個資保護為由，未建置完整平台；新北市社會局表示，家外托育有保母、私立托嬰中心及公共托育中心可選擇，保母並非唯一選擇。

媒合過程 挨批效率不佳

李倩萍說，居家托育服務中心平均媒合率不到卅％，鶯歌媒合率「○％」；羅文崇說，居家托育服務中心提供家長查詢的保母資料，卻出現「因個人資料保護請家長填寫保母需求單」，填單後，被動的等待電話介紹，看過現場不滿意，還要重走一次媒合過程，耗時、耗體力，應該在網路上提供更詳盡的資料，讓家長初步篩選。

社會局表示，居家托育服務中心媒合率較低，是因為有多元選擇，包括保母、私立托嬰中心或公共托育中心，保母並非唯一選擇。

社會局：網站已改版中

而家長尋找托育人員的資料介紹，都是來自衛生福利部的托育人員（保母）登記管理資訊網，站內資訊由保母依其意願提供的資訊給家長查詢，網站已在改版中，並透過需求訪談，期待能提供更友善的媒合平台。

社會局也指出，未來在家長登記需求時會說明托育市場現況，釐清家長主觀期待，也會要求保母降低自身不合理要求，讓保母、家長彼此的期待值更接近。