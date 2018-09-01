〈台北都會〉《選舉登記截止》參選爆炸 新北第二選區24搶11

2018-09-01

〔記者何玉華、林欣漢、俞肇福、吳正庭／綜合報導〕十一月二十四日縣市長、縣市議員等選舉昨天登記截止，新北市和基隆市長選舉都是國、民兩黨對戰；外島金門和連江縣長選舉，則出現參選爆炸局面。

新北市議員選舉昨天登記有十六人，五天共一二一人登記參選，應選六十六席。其中第二選區（新莊、泰山、五股、林口）應選十一席，有廿四人登記；第四選區（板橋）應選九席，有十八人登記。

昨天登記的有第一選區（石門、三芝、淡水、八里）呂鈞鴻；第二選區（新莊、泰山、五股、林口）張晉婷、蔡淑君、朱約翰、劉欣宜、宋明宗；第三選區（三重、蘆洲）李倩萍、翁麗淑、陳啟能；第四選區（板橋）張淑惠、吳炳輝；第七選區（土城、樹林、三峽、鶯歌）張昭隆；第十選區（汐止、金山、萬里）黃瑞傳、周雅玲；第十一選區（平地原住民）張天明、達佶祐．卡造Takiyo．Kacaw。另外，烏來原住民自治區區民代表第一選區吳真、林啟明。

基隆市長 林右昌登記

基隆市長林右昌昨天完成登記，再度對戰國民黨提名前移民署長謝立功。林右昌說「讓基隆再次再生躍進，是所有基隆人共同的期待」；要繼續努力向前躍進，還是選擇過去保守、退步，大家心裡有一把尺。

市議員部分昨有七人登記，五天來共有六十人登記角逐三十一席議員，其中，安樂區有十四人角逐七席。昨天登記參選市議員的有信義區江鑒育、仁愛區童子瑋、中山區張哲源、安樂區李玉蘭、暖暖區王醒之、林旻勳、周懷湘共七人。

連江縣長4人角逐

連江縣長選舉昨有前民進黨立委魏耀乾、現任連江縣自來水廠副廠長朱秀珍二人均以無黨籍登記參選，形成四搶一的局面。

此外，鄉長部分昨有東引鄉林德建登記，縣議員有林貽祥（現任）登記。縣議員有十三人爭奪九席議員席次，鄉長有五人登記，南竿、北竿、東引是同額競選，僅莒光鄉現任鄉長謝春欗與鄉代會秘書陳順壽二人對決，鄉代表與村長均為三十三人登記。

金門縣長6人登記

金門縣長選舉昨有三人謝宜璋、洪和成、汪承樺登記，形成六搶一參選爆炸。原被視為縣長選舉熱門人選的民進黨議員陳滄江，宣布退出民進黨且不參選；縣議長洪麗萍不參加議員選舉。

縣議員五人登記，包括第一選區陳苗生；第二選區李應文、張貴富、盧冠宇、陳篤骉。總共有三十五人登記，應選十九席。

鄉鎮長登記部分，有金寧鄉長翁文雅；烈嶼鄉長洪玉。