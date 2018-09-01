〈中部〉登革熱再增7例 全市已達32例

2018-09-01

大里祥興里 成另一傳染熱點

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市登革熱疫情持續延燒，昨再新增七例，全市達到卅二例，病例數居全台之冠；其中東區、太平區新增兩人，未去過大里區開心農場或附近內新市場，但與之前發病個案同區里，疫情已從開心農場延伸出去；大里區祥興里也累計八名病例，成為另一個傳染熱點。

發病個案行政區 新增北屯區

新增病例為大里區三例、東區兩例、太平區及北屯區各一例，其中北屯區為發病個案新增的行政區，目前確定病例的行政區共八個，還包括南區、西區、北區及烏日區，已成立區級應變中心，現在台中市全市都是登革熱高風險區。

衛生局指出，新增七名確診病例從廿多歲至八十多歲，為五女兩男，陸續於八月廿日至廿七日發病，有四人住院中；目前累計共卅二例，十一人仍住院，七人居家隔離。

其中，兩名東區東興里及太平區新光里新增個案，潛伏期間未至開心農場或其周邊活動，但與日前已出現本土病例住在同區里，為開心農場感染源的延伸，目前仍在釐清感染源；另廿八例則有大里區開心農場、內新市場或祥興里活動史的群聚感染。

大里區祥興里已成為開心農場、內新市場之外的另一熱點，衛生局設立篩檢站，共調查三百廿五人，其中十七人有疑似症狀，採檢送驗；防疫人員也已清除於當地私人菜園和空地發現六十九個有斑蚊孑孓的積水容器（包括廢輪胎、廢棄瓶罐等），並完成噴藥，後續將針對祥興里及周圍社區重點防治。

由於大雨下不停，孳清和消毒工作更形困難，開心農場周邊及確診病例居住里別的病媒蚊指數仍居高不下，除了開心農場和內新市場，之前廿五名個案的居家五十至一百公尺噴藥滅蚊已於昨日完成，今將前往新增病例進行消毒。